Ajutoare de 1 milion de dolari distruse de un atac rusesc în Ucraina, denunță agenția ONU pentru refugiați

Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) a anunţat vineri că a pierdut ajutoare în valoare de 1 milion de dolari după ce o rachetă lansată de Rusia a lovit unul dintre depozitele sale din Dnipro (centrul Ucrainei) la începutul acestei săptămâni, relatează Agerpres citând Reuters.

Depozitul, care conţinea materiale destinate adăpostirii de urgenţă a persoanelor strămutate, inclusiv saltele de dormit şi truse de igienă, au fost distruse miercuri, iar două persoane ucise, a declarat Bernadette Castel-Hollingworth, reprezentanta UNHCR la Kiev, printr-o conexiune video din Polonia.

Aceste ajutoare – potrivit UNHCR – erau destinate pentru a fi distribuite persoanelor strămutate şi afectate de război din zonele de lângă linia frontului din Ucraina şi privează oamenii de asistenţă critică într-un moment de nevoie semnificativă, în timp ce strămutările forţate şi evacuările continuă din regiunile afectate de lupte.

„Este un moment important pentru noi, întrucât este prima oară când o unitate a UNHCR este vizată sau atacată” în Ucraina, a declarat Castel-Hollingworth.

UNHCR a declarat că acest incident face parte dintr-o tendinţă mai largă de atacuri asupra convoaielor umanitare.

Săptămâna trecută, două convoaie ONU cu marcaje clare în care se aflau lucrători umanitari au fost lovite de drone: un camion livra ajutoare în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est), celălalt se afla în drum spre Ostriv, în regiunea Herson (sudul Ucrainei), a indicat UNHCR.