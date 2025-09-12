Ajutoare pentru firme micro, în județul Prahova: „De la idee la 300.000 EUR investiții”- conferință StartupCafe la Ploiești, pe 30 septembrie 2025

La conferința „De la idee la 300.000 EUR investiții”, organizată la Ploiești, pe 30 septembrie 2025, de StartupCafe și partenerii săi, antreprenorii vor putea primi explicații utile privind fondurile nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR „puse la bătaie” pentru microîntreprinderile care fac investiții în județul Prahova, prin Programul Tranziție Justă (PTJ).

Conferința „De la idee la 300.000 EUR investiții” va avea loc, pe 30 septembrie 2025, de la ora 12.00, la Teatrul Nației, de la Ploiești.

Evenimentul este organizat de StartupCafe cu sprijinul partenerilor: Goodwill Consulting, HP Romania și Sigma Group.

Invitații și partenerii noștri vor veni cu informații și explicații utile pentru antreprenorii care vor să aplice la fondurile europene de câte 50.000-300.000 EUR/proiect, în cadrul apelului de proiecte PTJ „Intervenții care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului”.

Articol susținut de Goodwill Consulting