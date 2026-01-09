Ajutor financiar la plata chiriei și a energiei: Câți bani vor primi în această lună sute de veterani, invalizi și văduve de război

Aproximativ 620 de veterani, invalizi și văduve de război vor primi în această lună câte 482 de lei de persoană, ajutor financiar pentru a-și acoperi o parte din costurile avute anul trecut cu chiria și energia electrică și termică, potrivit unui proiect de act normativ inițiat de Ministerul Muncii. Suma este cu 26 de lei mai mare decât cea primită în anul 2024.

Proiectul de hotărâre inițiat de Ministerul Muncii a fost transmis joi, 8 ianuarie, spre avizare la Consiliul Economic și Social (CES), un pas obligatoriu înainte de a fi adoptat de către Guvern.

Ajutorul financiar propus de Ministerul Muncii, care este mai mare cu 5,6% față de cel din 2024, se bazează pe rata medie a inflației.

De ajutorul anual va beneficia un număr total de aproximativ 620 de persoane, din care aproximativ 400 persoane plătite prin bugetul Ministerului Muncii, aproximativ 200 persoane plătite din bugetul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și 19 persoane din bugetul Ministerului Apărării (MAPN), SRI nemaiavând beneficiari ai acestui ajutor.

Sumele se vor plăti din bugetele aprobate pe anul 2025 la aceste ministere.

În 2024, ajutorul anual a fost de 456 de lei/persoană, de acești bani beneficiind 405 persoane din totalul de 11.836 de veterani și văduve de război.

Plata ajutorului anual din bugetul Ministerului Muncii se va efectua de către casele teritoriale de pensii publice, iar pentru beneficiarii MAI si MAPN prin casele sectoriale, în luna ianuarie 2026, având în vedere că perioada rămasă din anul 2025 nu mai permite acest lucru, se mai arată în document.