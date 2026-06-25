Al doilea cel mai mare producător de petrol din OPEC amenință în culise că va părăsi grupul

Oficiali sosesc la o reuniune a OPEC de la Viena (imagine cu caracter ilustrativ), FOTO: Askin Kiyagan / AFP / Profimedia

Irakul a cântărit posibilitatea de a părăsi OPEC dacă grupul producătorilor de petrol nu permite Bagdadului să își crească semnificativ producția, au declarat pentru Reuters surse familiarizate cu situația.

Perspectiva retragerii Irakului ar reprezenta o lovitură serioasă pentru Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), din care Emiratele Arabe Unite au ieșit în urmă cu mai puțin de două luni.

Irakul este al doilea cel mai mare producător al grupului, după Arabia Saudită, și unul dintre cei cinci membri fondatori ai săi. OPEC a fost înființată în capitala irakiană în 1960.

Țara depinde de petrol pentru cea mai mare parte a veniturilor sale, care au fost reduse drastic după ce războiul din Orientul Mijlociu a blocat de facto exporturile prin Strâmtoarea Ormuz.

Irakul face presiuni pentru sporirea cotei sale în producția de petrol a OPEC

Un oficial de rang înalt din ministerul irakian al petrolului a declarat joi pentru Reuters că guvernul se confruntă cu o criză financiară ca urmare a războiului și că o creștere semnificativă a cotei sale din cadrul OPEC ar trebui tratată cu seriozitate de grup.

Acesta a adăugat că Irakul a luat în considerare părăsirea OPEC, însă planul actual este de a rămâne membru și de a solicita o cotă mai mare.

Cota Irakului pentru luna iulie este de 4,378 milioane de barili pe zi, deși producția actuală este semnificativ mai mică din cauza perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz.

„Arabia Saudită și ceilalți aliați din OPEC ar trebui să trateze această chestiune cu maximă seriozitate. În caz contrar, Irakul va fi obligat să ia în considerare toate opțiunile disponibile”, a spus oficialul pentru Reuters.

Întrebat dacă au fost discutate scenarii privind ieșirea din OPEC, el a răspuns: „Este încă prematur pentru un astfel de pas”.

Ministerul irakian al petrolului a declarat joi că informațiile potrivit cărora Bagdadul ia în considerare încetarea apartenenței la OPEC nu reflectă poziția oficială a guvernului irakian.

OPEC și autoritățile din Arabia Saudită nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

OPEC+ analizează capacitatea de producție a țărilor membre

Comentariile oficialilor irakieni vin în contextul în care OPEC+, grup care reunește membrii OPEC împreună cu Rusia și alți producători, desfășoară o revizuire a capacității de producție petrolieră a membrilor săi.

Evaluările vor fi utilizate pentru stabilirea bazelor de producție din 2027, de la care sunt stabilite cotele.

Irakul s-a confruntat în trecut cu dificultăți în respectarea cotelor OPEC, pe măsură ce și-a extins capacitatea de producție cu ajutorul companiilor petroliere occidentale.

Potrivit datelor OPEC, Irakul a pompat 1,48 milioane de barili pe zi în luna mai, în scădere de la aproape 4,2 milioane în februarie, înainte de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Ali al-Zaidi (centru), prim-ministrul Irakului, FOTO: AFP / Profimedia

Guvern nou la Bagdad

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că Irakul lucrează pentru a reveni la capacitatea completă de export, dar a refuzat să comenteze în continuare despre cota sa din OPEC sau despre posibilitatea ieșirii din grup.

„Irakul lucrează pentru a-și restabili capacitatea completă de export de petrol și își propune să crească producția de petrol la 7 milioane de barili pe zi în următorii ani”, a declarat Haider al Aboudi, purtătorul de cuvânt al guvernului irakian.

De la preluarea mandatului în mai, prim-ministrul irakian Ali al-Zaidi a semnalat că reconstrucția economiei Irakului, atragerea investițiilor străine și combaterea corupției vor fi elemente centrale ale agendei administrației sale.

Agenția de stat INA a relatat miercuri că el a declarat că Irakul dorește ca OPEC să îi crească cota de producție de petrol în conformitate cu capacitatea sa de producție și cu populația.

Șapte membri de bază ai OPEC+ și-au majorat cotele de producție din aprilie până în iunie cu aproape 600.000 de barili pe zi, deși majoritatea nu au reușit să atingă aceste obiective mai ridicate din cauza perturbării exporturilor prin Strâmtoarea Ormuz.