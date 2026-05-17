Al doilea chinez arestat pentru spionaj în Norvegia în nici două săptămâni. Anunțul serviciului de securitate internă

Imagine ilustrativă cu un autovehicul al poliției norvegiene, în 11 februarie 2026, la Oslo. Credit: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Serviciul norvegian de securitate internă (PST) a anunțat, duminică, că un cetățean chinez a fost arestat în nordul țării în baza unor suspiciuni de spionaj, la circa 10 zile după ce o femeie chineză a fost arestată pentru spionarea datelor satelitare.

Suspectul a fost reținut vineri de polițiștii din Nordland, a precizat purtătorul de cuvânt al PST, Erik Veum, pentru AFP.

Acesta a spus că bărbatul este bănuit de „tentativă de activități ilegale de intelligence în Nordland”, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare cu privire la natura activităților.

Duminică, o instanță din Norvegia a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru patru săptămâni.

Avocatul bărbatului, Tor Haug, a declarat pentru agenția de știri NTB că bărbatul în cauză a negat că ar fi comis infracțiunea.

Este al doilea chinez arestat pentru spionaj în această lună

În 7 mai, PST anunța arestarea unei femei de origine chineză, suspectată că a spionat date satelitare norvegiene.

Demersul autorităților a avut la bază uspiciuni că o companie înregistrată în Norvegia este folosită ca acoperire pentru o tentativă a unui actor statal chinez de a înființa o stație de recepție pentru descărcarea datelor de la sateliți de pe orbita polară”, declara pentru AFP la acel moment Thomas Blom, procuror de poliție la PST.

PST preciza atunci că în același dosar există alți patru suspecți.

Serviciile de informații ale Norvegiei indică în mod regulat China și Rusia drept principalele riscuri pentru țara nordică în materie de spionaj.

În cel mai recent raport de evaluare a amenințărilor, PST a menționat că Rusia și China țări și-au manifestat interesul de a achiziționa terenuri în apropierea infrastructurii critice sau a instalațiilor militare.