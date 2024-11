Al doilea cotidian european anunță că renunță la platforma „X” / Un spațiu al „dezinformării și al teoriilor conspirației”

Cotidianul spaniol La Vanguardia, cu sediul la Barcelona, a anunțat joi că renunță la publicarea de conținut pe platforma X, a lui Elon Musk, care a devenit „o rețea a dezinformării”. La Vanguardia este astfel al doilea ziar european după The Guardian care ia o astfel de măsură.

Al patrulea cel mai citit ziar din Spania pentru știri generale a declarat că va înceta să mai posteze direct, dar va permite jurnaliştilor săi să menţină conturi personale. Editorul, Jordi Juan, a spus că și-a suspendat propriul cont, scrie Reuters.

X nu a răspuns imediat la o solicitare de comentariu.

Mișcarea vine după un anunț similar al publicației britanice The Guardian, care a citat, de asemenea, rasismul și teoriile conspirației pentru ieșirea sa de pe platformă.

Musk, Trump în motivarea retragerii de pe platformă a La Vanguardia

Ziarul din Barcelona, ​​care are 1,7 milioane de urmăritori pe platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter, a spus că X nu are un proces de moderare „eficient și rezonabil” de când Musk l-a cumpărat în 2022.

„De la sosirea lui Musk la X, această platformă a tolerat tot mai mult conținut toxic și manipulat datorită proliferării boților”, a scris Juan într-un editorial.

„Ideile care încalcă drepturile omului, cum ar fi ura față de minoritățile etnice, misoginia și rasismul, fac parte din conținutul viral distribuit pe X, unde câștigă viralitate și captează mai mult timp utilizatorii pentru a câștiga mai mulți bani din publicitate”, a adăugat ziarul.

La Vanguardia a citat printre motive și faptul că președintele ales al SUA, Donald Trump, l-a numit pe Musk la șefia Departamentului pentru Eficiența Guvernului, precum și răspândirea dezinformării de către boți, din țări atât de îndepărtate precum India, despre inundațiile care au lovit regiunea Valencia acum două săptămâni.

Când Musk a preluat conducerea, a concediat mii de angajați, inclusiv mulți din departamentul de moderare a conținutului, a spus La Vanguardia. X a părăsit, de asemenea, un program al Uniunii Europene împotriva dezinformării în 2023.

Cu toate acestea, părăsirea rețelei de socializare „va avea repercusiuni” pentru ziar, a recunoscut directorul acestuia, Jordi Juan, în cadrul unui interviu acordat AFP.

„Vom pierde audiență, probabil vom pierde abonamente, pentru că unii cititori se abonează după ce văd o știre pe rețeaua de socializare, dar am simțit că este mai important pentru noi, în acest moment, în această bătălie pentru o informare riguroasă și serioasă și pentru reputația mărcii noastre, să nu fie acolo”, a spus el.