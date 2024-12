SuperLiga: Siyabonga Ngezana, amendat de FCSB: „Insubordonare! A refuzat să vină la program”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că Siyabonga Ngezana (27 de ani) va fi amendat după ce a refuzat să facă deplasarea la Constanța pentru meciul cu Farul.

Siyabonga Ngezana, amendat de FCSB după ce s-a dat lovit

Oficialul campioanei României a dezvăluit că fundașul sud-african „s-a dat lovit”, deși RMN-ul făcut a indicat că nu suferise vreo accidentare.

„Mie nu mi s-a întâmplat aşa ceva niciodată în viaţa mea. Un jucător care refuză să vină la programul echipei. Ngezana a refuzat să vină la programul echipei. Şi bineînţeles că va plăti pentru asta. L-am înştiinţat înainte de a recurge la acest gest că va plăti şi a zis că nu e niciun fel de problemă.

El a susţinut că nu e 100%, eu i-am explicat foarte clar că nu contează că nu eşti 100%, el trebuie să se urce în autocar vineri la ora 2, pentru a face joncţiunea cu restul jucătorilor, să vină cu Bîrligea la Constanţa. Iar el a zis că nu se urcă în autocar.

I-am explicat foarte clar că asta înseamnă insubordonare şi nerespectarea programului şi că putem să mergem până la 25% micşorarea salariului. Şi a zis că nu e niciun fel de problemă, el e ok cu asta. Şi atunci va plăti.

Nu avea nimic! A făcut un examen RMN, osul era neatins, a fost o lovitură oarbă. I-am spus, nu trebuie să joci, trebuie să vii la program! A refuzat să vină la program. Am toată conversaţia cu el arhivată şi o să plătească o amendă. Pentru că nu putem să tolerăm asemenea acte grave de indisciplină. I-am spus, e foarte senin, a acceptat şi asta se va întâmpla.

Nu are cum să explice absenţa asta decât că a avut altceva de făcut. Niciodată în viaţa mea nu mi s-a întâmplat. Cu Siya am luat-o în ordine ierarhică. Kinetoterapetul, medicul echipei, Elias. Şi după am zis gata, nu aţi putut, o rezolv eu.

Uite că nu am rezolvat. Nu ştiu ce avea că nu am ajuns să angajez detectivi. Am fost un episod, cred eu, singular. Cert este că el a stat un an şi ceva în bază şi de ceva timp şi-a închiriat un apartament în oraş, deci probabil că există o schimbare în viaţa lui. Ideea e că i-am spus care e programul şi el nu l-a respectat. Pentru asta va plăti. Nu cred că va fi amendat cu 25%, dar 15.000 de euro tot va plăti”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

Ngezana a jucat în 21 de meciuri din acest sezon și a marcat un gol, în victoria cu UTA Arad, scor 2-0.