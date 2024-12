CEO-ul unei companii financiare spune că a renunțat la angajări încă de anul trecut fiindcă A.I. poate ocupa acum toate posturile

CEO-ul companiei fintech Klarna, Sebastian Siemiatkowski, mizează complet pe inteligența artificială afirmând că a renunțat complet la angajări încă din 2023 deoarece toate posturile pot fi ocupate acum de sisteme A.I., relatează Business Insider.

Siemiatkowski a afirmat într-un interviu acordat pentru Bloomberg TV că este „de părere că inteligența artificială poate deja să facă toate slujbele care le facem noi, oamenii”. „Este doar o chestiune de cum o aplicăm și utilizăm”, a adăugat el.

Klarna, o companie fintech din Suedia, oferă clienților un serviciu de plată de tipul „cumperi acum, plătești mai târziu”. Conform site-ului companiei, Klarna colaborează cu peste 575.000 de retaileri. Compania este înregistrată la Stockholm, unde își are sediul principal.

Business Insider amintește că atenția sporită asupra inteligenței artificiale a generat îngrijorări legate de impactul acesteia asupra carierelor și locurilor de muncă. Un raport McKinsey & Company din 2023 a estimat că 12 milioane de muncitori americani vor trebui să își schimbe ocupația până în 2030, pe măsură ce tehnologia A.I. evoluează.

OECD a avertizat în iulie 2023 că peste un sfert din locurile de muncă din țările membre sunt amenințate de evoluția A.I., însă Banca Central Europeană a ajuns la o concluzie diferită: inteligența artificială amenință mai degrabă nivelul salariilor decât locurile de muncă propriu-zise.

Șeful companiei suedeze spune că numărul angajaților scade organic, și că ei nu trebuie înlocuiți

În cadrul interviului acordat Bloombrg TV, Siemiatkowski a menționat că Klarna a încetat să mai angajeze anul trecut.

„Cred că ceea ce am făcut intern nu a fost relatat pe scară largă. Am încetat să mai angajăm acum aproximativ un an, așa că aveam 4.500 de angajați, iar acum avem 3.500”, a explicat el. „Avem o fluctuație naturală, ca orice companie tech. Oamenii rămân aproximativ cinci ani, astfel încât 20% pleacă în fiecare an. Prin faptul că nu mai angajăm, pur și simplu ne reducem dimensiunea, nu-i așa?”, a continuat el.

Siemiatkowski a mai spus că le-a transmis angajaților că „ceea ce se va întâmpla este că totalul costurilor salariale ale Klarna va scădea, dar o parte din acest câștig se va reflecta în salariile voastre”.

Deși site-ul Klarna afișează posturi disponibile în acest moment, un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Business Insider că aceasta nu „recrutează activ” pentru a-și extinde forța de muncă. În schimb, Klarna afirmă că înlocuiește doar „unele roluri esențiale”, în principal în domeniul ingineriei.