Încă un înalt oficial UE vine în România. Antonio Costa va fi primit azi la Cotroceni de Nicușor Dan

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va fi primit miercuri, 3 septembrie, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, informează Administrația Prezidențială.

Potrivit agendei președintelui, Costa se va întâlni cu Nicușor Dan în jurul orei 19:00. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale. La final, Nicușor Dan și Antonio Costa vor avea declarații de presă comune.

Antonio Costa vine la București în cadrul unui „tur al capitalelor” statelor membre, pe care îl face în primele trei săptămâni ale lunii septembrie.

„În cursul următoarelor trei săptămâni, voi călători în Europa pentru a mă întâlni cu liderii UE în capitalele lor respective. Aceste discuții vor contribui la stabilirea agendei noastre comune pentru lunile următoare. În calitate de președinte al Consiliului European, este de datoria mea să ascult și să înțeleg prioritățile tuturor liderilor – mai ales în aceste vremuri incerte. Rolul meu este să ajungem la consens. Cu ocazia fiecărei vizite, voi face eforturi pentru a ne consolida cooperarea, deoarece, în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este forța noastră cea mai mare”, a declarat Antonio Costa, citat într-un comunicat al Consiliului European.

Vizita președintelui Consiliului European în România vine la două zile după cea a șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Luni, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Baza militară „Mihail Kogălniceanu”, cu șefa Comisiei Europene.