VIDEO Imaginile postate de Ursula von der Leyen din România. „Atu esenţial pentru securitatea UE”

Vizita efectuata de preşedintele Comisiei Europene la baza militară Mihail Kogalniceanu, in Constanta, 1 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Calin

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat luni seara, pe contul său de pe platforma X, imagini din timpul vizitei pe care a făcut-o în România, mulţumindu-i preşedintelui Nicuşor Dan pentru primirea în portul militar şi la baza aeriană din judeţul Constanţa, notează News.ro.

„România contribuie la menţinerea siguranţei Europei în aer şi în apele Mării Negre”, a scris Ursula von der Leyen. „Mai mult ca oricând, ţara dumneavoastră este un atu esenţial pentru securitatea Europei”, adaugă ea în mesajul către Nicuşor Dan.

Preşedinta Comisiei Europene a făcut un turneu de patru zile în statele membre ale UE care se învecinează sau sunt situate în apropierea Rusiei. „Acolo, ea a văzut cu ochii ei provocările zilnice reprezentate de ameninţările venite din partea Rusiei şi a aliaţilor săi”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, după ce avionul în care se afla preşedinta Comisiei Europene a fost, duminică, victima unui bruiaj al sistemelor GPS când se afla în spaţiul aerian al Bulgariei, o acţiune pusă pe seama Moscovei.

Luni, în ultima zi a turneului său, preşedintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat Lituania şi România.

La Constanţa, ea a avut întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai armatei. Von der Leyen şi preşedintele Nicuşor Dan au vizitat Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” şi Portul Militar Constanţa, iar la final, au ţinut o conferinţă de presă comună.

