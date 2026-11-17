Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat marţi că, dacă la primăvară reforma va însemna doar comasare de trei comune şi la nivelul aparatului statului două agenţii, nu se vede în continuare la conducerea unui partid care anunţă că face reforme şi se moleşeşte pe parcurs, scrie News.ro.

”Publicul nostru, o mare parte, l-a reprezentat zona aceasta care are nevoie de protecţie socială şi până la urmă asta este rolul unui partid de stânga. Numai că, atunci când am guvernat şi am avut posibilitatea să imprimăm poziţia noastră în guvernare şi uitaţi-vă la guvernul Ponta sau alte guverne, am reuşit să avem şi măsuri de dreapta şi măsuri de relansare economică şi măsuri de reducerea fiscalităţii. Şi atunci nu am vrea sau nu suntem doar canalizaţi pe o chestiune de genul: vine PSD-ul la guvernare, măreşte salariile şi pensiile şi se împrumută, aşa cum spune narativul anti-PSD. Nu părăsim publicul ţintă”, a spus Claudiu Manda, la RRA.

El a precizat că este clar că în proiectul de buget pentru anul viitor vor fi resurse pentru a creşte pensiile.

”Rămâne să vedem cu cât, pentru că nu ne-am pronunţat, deşi toată lumea întreabă şi mass media este extrem de interesată. Dar, înainte de toate, aşteptăm să vedem de la ministrul de Finanţe situaţia la zi pentru acest an şi să vedem cum se proiectează pentru anul următor”, a precizat secretarul general al PSD.

„Este un lucru pe care trebuie să-l înţelegem, că trebuie făcut”

Manda a menţionat că, vorbind de reforma administrativ-teritorială sau a companiilor, au fost bune intenţii, analize la un moment dat, dar când a trebuit să ajungă la fapte, din păcate lucrurile n-au mers mai departe.

”Cred că în acest moment există o determinare foarte mare în PSD de a putea duce până la capăt şi reforma administrativ-teritorială şi aceasta cu companiile şi aparatul statului. Şi eu şi Sorin Grindeanu suntem extrem de determinaţi. Nu cred şi sunt sigur că nu ne vom potmoli pe parcurs sau să începem să ajustăm, până nu se mai schimbă nimic. Pentru că, vă spun sincer, dacă la primăvară reforma va însemna doar comasare de trei comune şi la nivelul aparatului statului două agenţii, nu este ce ne reprezintă pe noi sau pe mine. Iar eu nu mă văd în continuare la conducerea unui partid care anunţă că face reforme şi se moleşeşte pe parcurs. Este un lucru pe care trebuie să-l înţelegem, că trebuie făcut. Trebuie să ne uităm la cum arată România acum şi cum ar trebui să arate pe viitor, cum va arăta România în 2030, 2035, 2040, atunci când vorbim de localităţi, de comune, de oraşe, de municipii, de judeţe. Nu putem să rămânem închistaţi într-o chestiune care, cel puţin administrativ, teritorial, s-a făcut în 1968, răspunzând nevoilor din 1968”, a mai spus Claudiu Manda.

Instituții care trebuie comasate

El a arătat că există o perioadă de analiză pe toate palierele.

”Domnul Neacşu a spus câteva lucruri şi înainte de subiectul companii. Trebuie să înţelegem că aparatul statului, trebuie să facem o analiză la nivelul aparatului statului, la nivelul autorităţilor şi agenţiilor din subordinea ministerlor sau SGG, sau Cabinetul Primului Ministru, pentru că sunt zone în care au atribuţii similare şi atunci ar putea să fie comasate, inclusiv instituţii de control, spunea domnul Neacşu. Nu poate să-ţi vină în control şi de la o instituţie de Mediu şi de la alte instituţii de Mediu şi de la alte instituţie de Mediu. Trebuie să vedem cum arată aceste lucruri, dacă ele pot să funcţioneze în continuare ca agenţii, sau ar putea să funcţioneze ca direcţii în cadrul Ministerului, ceea ce înseamnă că nu mai e nevoie de audit, nu mai e nevoie de direcţie financiară, nu mai e nevoie de contabilitate, atât timp cât ar putea să funcţioneze în cadrul direcţiei şi în coordonarea ministrului direct şi atunci poate că ai o anvergură şi politică şi administrativă şi de autoritate de a putea să implementezi lucrurile” a explicat Claudiu Manda despre reforma companiilor de stat.

Manda a ţinut să precizeze că ”există o diferenţă între cele care sunt listate, unde statul are o parte din capital şi cealaltă parte este capital privat”.

”Noi vorbim de cele în care statul are o proporţie foarte mare de capital şi acestea ar trebui analizate de la caz la caz pentru că sunt companii care produc pierderi. Aici trebuie să analizăm, se poate re-tehnologiza, se pot comasa sau se poate închide sau, dacă vorbim de companii care sunt în infrastructura critică şi oamenii înţeleg, chiar dacă produce pierderi ar trebui ca, transparent, în faţa românilor să spunem, uite, această fabrică, chiar dacă astăzi nu produce profit şi că o parte din pierderi sau pierderile sunt acoperite de la bugetul de stat pentru că e nevoie în momente critice ca aceasta să fie la dispoziţia statului român şi nu vreau să dezvolt mai mult, cred că oamenii înţeleg, asumăm că produce pierderi şi aceasta este situaţia”, a completat Claudiu Manda.

”Adică să mai spună lumea să mai existe de aici încolo companii care doar produc pierderi, că vor să rămână unii directori pe acolo sau companii, nu există în acceptiunea noastră o continuare în acest sens”, a ţinut să menţioneze Manda.