Al treilea cel mai ieftin furnizor de energie electrică rămâne fără licență din cauza înșelătoriilor / Ce se întâmplă cu românii abonați la această companie

O decizie luată de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), care a retras licența unui furnizor de energie, este o premieră în piața de energie.

Decizia de retragere a licenței intră în vigoare la 19 iunie 2026 și afectează un portofoliu de 22.564 de locuri de consum. Oamenii sunt, evident, mai mulți.

Compania a rămas fără licență ca urmare a unor „abateri repetate și sistematice de la obligațiile legale”, inclusiv prin încheierea de contracte fără acordul clienților.

Hotnews publică un clasament al prețurilor.

Autoritatea care reglementează piața de energie a anunțat, printr-un comunicat de presă, că măsura vine după o perioadă îndelungată în care furnizorul de energie electrică Grenerg a continuat să încalce obligațiile asociate licenței de furnizare.

Grenerg, amenzi de peste un milion de lei

Grenerg a acumulat în mai puțin de un an amenzi totale de 1,16 milioane de lei pentru peste 100 de abateri documentate prin controale ANRE și a continuat cu practici identice celor pentru care fusese deja sancționat la nivelul maxim permis de lege, spune autoritatea de energie.

Principalele abateri constatate au vizat schimbarea furnizorului fără acordul clienților, precum și încălcări repetate ale regulilor privind facturarea energiei electrice și relația contractuală cu consumatorii.

„Retragerea licenței este cea mai severă măsură pe care ANRE o poate dispune față de un furnizor și nu este o decizie pe care o tratăm cu ușurință. Dar atunci când abaterile se repetă, când sancțiunile nu produc corectarea comportamentului și când drepturile consumatorilor continuă să fie afectate, autoritatea are obligația să intervină ferm.

În acest caz, au fost constatate încălcări grave și repetate: clienți finali au fost transferați către acest furnizor fără acordul lor, iar regulile de facturare au fost încălcate în mod constant”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

Potrivit acestuia, după sancțiuni totale de 746.000 de lei aplicate în iunie 2025 și după noi controale care au dus la amenzi suplimentare de 405.000 de lei, „a devenit evident că sancțiunea contravențională nu mai era suficientă”.

Avea al treilea cel mai mic preț de pe piață

„ANRE susține concurența, dar concurența nu poate funcționa în afara regulilor. Dreptul clientului final de a-și alege liber furnizorul este un principiu fundamental al pieței de energie electrică. Când acest drept este afectat, intervenția reglementatorului trebuie să fie proporțională, dar fermă.

Ne dorim ca această decizie să rămână o excepție. Dar toți furnizorii trebuie să înțeleagă că protecția consumatorilor și respectarea regulilor de piață nu sunt opționale”, a continuat oficialul ANRE.

Grenerg avea al treilea cel mai mic preț din piață pentru consumatorii casnici, încă din toamna anului trecut, conform datelor de pe comparatorul de prețuri al ANRE de la acel moment. În prezent, compania nu mai apare în comparatorul de prețuri.

Libertatea a scris că mai mulți locuitori ai unor comune din județele Călărași și Tulcea s-au plâns că reprezentanți ai Grenerg au făcut sondaje cu privire la instalarea de panouri solare în localități, însă semnăturile lor au fost folosite apoi pentru noi contracte de energie electrică și pentru transferarea la noul furnizor.

Ce urmează pentru clienții Grenerg

Niciunul dintre clienții finali ai furnizorului nu va rămâne fără energie electrică, spune ANRE. Cei 22.564 de clienți afectați, dintre care 22.102 casnici, vor fi redistribuiți către furnizorul de ultimă instanță (FUI) desemnat la nivelul lunii iunie 2026, în conformitate cu procedurile în vigoare, fără întreruperea alimentării cu energie electrică.

FUI este un furnizor desemnat în fiecare lună exact pentru acest tip de situație, pentru a prelua clienții companiilor care nu mai pot continua alimentarea. Potrivit informațiilor HotNews, furnizor de ultimă instanță pentru această lună este E.ON Energie.

Clienții care nu sunt mulțumiți cu prețul oferit de FUI au opțiunea și dreptul legal de a încheia noi contracte de furnizare energie electrică cu furnizorul pe care îl aleg, utilizând platforma www.posf.ro, de pe site-ul ANRE.

Metoda folosită de Grenerg pentru a-și înșela clienții

În iunie 2025, după o serie de informații apărute în spațiul public despre comportamentul potențial abuziv al unui furnizor de energie electrică, precum și de o serie de sesizări primite de la consumatori, ANRE a derulat un control la Grenerg. În urma acelui control au fost date amenzi de 760.000 de lei, pentru un număr de 84 de abateri.

Ulterior, în perioada octombrie 2025-martie 2026, ANRE a derulat noi controale la acest furnizor și a mai dat 41 de amenzi, în valoare totală de 405.000 lei.

Grenerg este o firmă din Satu Mare, înființată în 2008. A primit licența de furnizare a energiei electrice în anul 2015. În iunie 2025, licența a fost reînnoită pentru următorii 10 ani. Anul trecut a avut o cifră de afaceri de 79,5 milioane de lei, în creștere cu 21% față de anul anterior, și un profit de 6,9 milioane de lei (mai mare cu 73%), cu un număr de 20 de angajați.