Ministrul Energiei îndeamnă românii să se porteze la cei trei furnizori care au prețuri mai mici decât plafonul / Una dintre companii, amendată de ANRE pentru contracte încheiate fără acordul clienților

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a recomandat românilor să se porteze la furnizorii care au prețuri sub plafonul de 1,3 lei/kWh pentru a-și scădea facturile, arătând că există trei oferte sub acest plafon. El nu a dat niciun nume de companie. Printre cei trei furnizori cu prețuri sub plafon este și Grenerg, companie amendată recent de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru 84 de abateri, printre care și încheierea de contracte fără acordul clienților.

Recent, după o întâlnire cu reprezentanții FMI, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a scris pe Facebook că a discutat despre cum eliminarea plafonării prețurilor la energie influențează competitivitatea economiei, dar și despre modul în care, „pe o piață complet liberalizată, operatorii încep să scadă prețurile pentru a atrage clienți”.

„Sunt deja 3 oferte comerciale în piață cu un preț mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat prețul până la 1 iulie”, a afirmat Ivan.

Cu câteva zile înainte, într-o conferință de presă, ministrul spusese, de asemenea, că există trei furnizori cu prețuri sub plafonul de 1,3 lei/kWh, în timp ce prețul mediu din piață este de 1,5 lei/kWh, al patrulea cel mai mare preț din UE și peste media europeană de 1,28 lei.

În iulie, Ivan recomandase oamenilor să se mute la furnizorii care au oferte sub 1,3 lei/kWh, amintind că acest lucru se poate face gratuit, în 24 de ore. La acel moment erau doar două oferte.

Care sunt cei mai ieftini trei furnizori de energie din România. Compania de pe locul 3, amendată de ANRE pentru „comportament abuziv”

Furnizorul cel mai ieftin rămâne Hidroelectrica, cu un preț de 1,07 lei/kWh pentru contractele noi, potrivit datelor din comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE, consultate de HotNews. Urmează Nova Power & Gas, cu 1,12 lei/kWh.

Al treilea de pe listă este un nume mai puțin cunoscut: Grenerg. Compania oferă electricitate consumatorilor casnici pentru 1,2 lei/kWh. Grenerg a intrat recent în topul celor mai ieftini furnizori, nefiind prezentă anterior în primele zece poziții.

În luna iunie, ANRE a anunțat că a amendat Grenerg cu 740.000 de lei pentru 84 de abateri, după reclamarții ale unor persoane care s-au trezit că sunt clienți ai acestei companii fără să fi semnat vreun contract.

Autoritatea care reglementează piața de energie a anunțat atunci că a făcut un control la Greng „luând act de o serie de informații apărute în spațiul public despre comportamentul potențial abuziv al unui furnizor de energie electrică, precum și de o serie de sesizări primite de la consumatori”.

Libertatea a scris că mai mulți locuitori ai unor comune din județele Călărași și Tulcea s-au plâns că reprezentanți ai Grenerg au făcut sondaje cu privire la instalarea de panouri solare în localități, însă semnăturile lor au fost folosite apoi pentru noi contracte de energie electrică și transferarea la noul furnizor.

„În ceea ce privește sesizările referitoare la schimbarea abuzivă a furnizorului (consumatorii primeau facturi din partea societății GRENERG, deși nu aleseseră acest furnizor), controlul s-a finalizat cu o amendă în cuantum total de 340.000 lei, în care 34 de fapte au fost sancționate cu câte 10.000 de lei fiecare”, a transmis ANRE după control.

„Faptul că românii au primit facturi de la un furnizor pe care nu l-au ales, precum și faptul că au fost facturați nerespectând reglementările ANRE, este inacceptabil. Le transmit tuturor furnizorilor de energie: practicile de manipulare, inducerea în eroare sau folosirea frauduloasă a datelor clienților NU vor fi tolerate. Consumatorilor le transmit că NU sunt singuri: ANRE va interveni cu toată fermitatea în astfel de cazuri”, a declarat atunci președintele ANRE, George Niculescu.

Clienții înșelați au revenit la vechiul furnizor, însă Grenerg a mai primit o amendă de la ANRE, în august

HotNews.ro a întrebat ANRE câți clienți au fost înșelați de companie și cum s-a rezolvat situația.

„Ca urmare a reclamaţiilor a 34 de clienți, care s-au aflat în situația de a fi înșelați de GRENERG SRL prin contracte de furnizare a energiei electrice, s-a aplicat sancțiune contravențională, cu amendă pentru fiecare caz în parte. Clienții au revenit la furnizorul inițial.

Ne referim strict la situația clienților care au sesizat ANRE, iar în urma acestor sesizări instituția noastră a desfășurat acțiuni de control.

Alte abateri constatate: 53 de încălcări ale Regulamentului de furnizare, din care 50 sancționate cu amendă și 3 cu avertisment pentru care s-a aplicat sancțiune contravențională cu amendă în cuantum total 400.000 RON – maximum admis de legislație”, a răspuns instituția.

Între timp, ANRE a mai realizat un control la Grenerg, la finalul lunii august, iar furnizorul a primit o nouă amendă contravențională pentru că a refuzat să furnizeze informațiile cerute de autoritatea de reglementare.

Grenerg a primit licența de furnizare a energiei electrice în anul 2015. În iunie 2025, licența a fost reînnoită pentru următorii 10 ani.

Numărul total de clienți comunicat de Grenerg la data de 28 mai 2025 (în timpul controlului ANRE) era de 23.421, dintre care 97% clienți casnici.

Întrebați cum apreciază faptul că o companie amendată pentru multiple nereguli a ajuns pe locul trei în topul celor mai ieftini furnizori de energie din România pentru clienții casnici, reprezentanții ANRE au răspuns:

„Stabilirea prețului final din ofertele de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza prețului de achiziție a energiei electrice (din piețele la termen, contracte bilaterale directe, piețe spot, dezechilibre) și a costurilor proprii de furnizare. Conform Legii, ANRE are obligatia de a realiza și pune la dispozitia publicului un instrument de comparare a ofertelor și nu poate condiționa introducerea/neintroducerea unei oferte a unui furnizor de frecvența/cuantumul amenzilor aplicate acestuia”.

Oferta pe care Grenerg o propune acum consumatorilor este valabilă până la 30 septembrie, cu un contract pe perioadă nedeterminată, cu prețul de 1,2 lei/kWh. Factura va fi trimisă prin poștă sau curier, iar perioada de plată va fi de 20 de zile.

HotNews.ro a solicitat și punctul de vedere al Grenerg, pe care îl vom publica de îndată ce îl vom primi.

Ministrul Energiei spune că nu a recomandat un furnizor anume

Contactați de HotNews și intrebați dacă ministrul știa despre faptul că una din companii a fost amendată de ANRE, reprezentanții Ministerului Energiei au transmis că mesajul lui Bogdan Ivan „nu a constituit o recomandare punctuală a unui furnizor, ci o încurajare a consumatorilor să folosească un instrument oficial, pus la dispoziție de autoritatea de reglementare, pentru a-și optimiza costurile la energie”, respectiv comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE.

„Domnul Bogdan Ivan, ministrul Energiei, nu a recomandat niciodată în mod expres o companie anume. Declarația sa a vizat exclusiv faptul că, pe comparatorul oficial de prețuri gestionat de ANRE, există 3 oferte sub nivelul plafonului de 1,3 lei/kWh. Comparatorul ANRE este singurul instrument oficial, transparent și accesibil publicului larg, care prezintă ofertele existente pe piață. Rolul ministerului este să încurajeze consumatorii să utilizeze acest instrument pentru a identifica cele mai avantajoase opțiuni, în funcție de nevoile proprii.

Aspectele privind respectarea legislației și eventualele sancțiuni aplicate furnizorilor de energie intră strict în atribuțiile Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), instituția abilitată să monitorizeze și să sancționeze eventualele abuzuri”, au transmis reprezentanții Biroului de presă al Ministerului Energiei, la solicitarea HotNews.ro.