Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”

India a afirmat joi că va continua achizițiile „diversificate” de petrol, mesajul venind după ce Congresul american a adoptat un nou mare pachet de sancțiuni îndreptate împotriva Rusiei și a aliaților săi, transmite France Presse.

Aceste măsuri, care vizează pentru prima dată „flota fantomă” de petroliere utilizată de Moscova, constituie prima acțiune de amploare a Congresului american împotriva Rusiei de la revenirea la putere a președintelui republican.

Cel mai important lucru este că noua legislație îi oferă lui Donald Trump puterea de a impune taxe vamale de până la 100% asupra celor cinci principale țări importatoare de gaz și petrol rusesc, printre care China și India, cu scopul de a lipsi Moscova de banii cu care duce războiul său din Ucraina.

India, „hotărâtă să-și protejeze interesele

Ministerul Afacerilor Externe al Indiei a afirmat că „rămâne ferm hotărât să garanteze securitatea energetică a celor 1,4 miliarde de locuitori ai săi”.

„Va continua să facă acest lucru prin diversificarea surselor de aprovizionare și în funcție de evoluția dinamicii pieței”, a adăugat acesta.

Rusia este un aliat tradițional și unul dintre principalii furnizori de echipamente militare ai Indiei.

„Partea indiană și-a exprimat, de asemenea, în mod clar hotărârea de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja interesele comerciale și economice”, a adăugat ministerul.

Criticată de Occident pentru că a cumpărat petrol rusesc

India, al treilea importator mondial de petrol, a reușit să depășească criza energetică prin diversificarea surselor sale de aprovizionare cu țiței, în special datorită unei creșteri semnificative a importurilor din Rusia.

India a fost criticată de Washington și de mai multe țări europene pentru achizițiile de petrol rusesc, care consideră că acestea contribuie la finanțarea războiului purtat de Moscova împotriva Ucrainei.

Săptămâna trecută, președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi s-au întâlnit la New Delhi, în marja summitului BRICS.

Rafinăriile indiene aproape că și-au dublat importurile de țiței rusesc, ajungând la 2,25 milioane de barili pe zi în martie, în săptămânile care au urmat primelor atacuri americano-israeliene, în special după suspendarea sancțiunilor americane.

Livrările au atins un nivel record de 2,81 milioane de barili în iulie, potrivit companiei de informații comerciale Kpler, dar au scăzut de atunci la 2,07 milioane luna trecută.