Al treilea județ în care se închid școlile din cauza codului roșu. În București încă se așteaptă o decizie

Autoritățile din județul Călărași au decis suspendarea cursurilor în toate școlile din judeţ pentru ziua de miercuri, 8 octombrie. Decizia a fost luată după ce Agenția Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de ploi abundente. Au mai fost suspendate cursurile în județele Constanța și Ialomița.

„Am decis sistarea orelor de mâine”, au transmis, întrebați de HotNews, reprezentanții Inspectoratul Școlar Județean Călărași. Informația a fost confirmată și de Ministerul Educației.

Vremea rea va atinge un apogeu miercuri, zi pentru care meteorologii au emis un cod roșu pentru București și cinci județe, dar și alte alerte meteo valabile în aproximativ jumătate de țară.

Cursurile în Constanța și Ialomița, suspendate

Autoritățile din Constanța au anunțat încă de luni că au decis ca toate școlile din județ să fie închise miercuri, după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente și vijelii, valabil de marți seară și până miercuri seară.

Decizia a fost luată în sedința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța, convocată ca urmare a avertizării de cod roșu de ploi abundente. Constanța a fost primul județ care a luat o astfel de măsură în contextul vremii extreme din aceste zile.

Și în Ialomița a fost decisă închiderea școlilor, miercuri. Astfel, autoritățile locale au dispus o serie de măsuri „pentru prevenirea și gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, ca urmare a avertizării meteorologice Cod roșu de ploi abundente, valabilă de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 23.00”, a anunțat Prefectura Ialomiţa.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în Capitală, în contextul atenționărilor meteorologice, a declarat marți pentru Agerpres inspectorul general Florian Lixandru.

Întrebat de Agerpres dacă are în vedere suspendarea cursurilor din cauza atenționărilor meteorologice, inspectorul a răspuns: „Da, am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în București pe perioada Codului roșu, către CMBSU (Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență)”.