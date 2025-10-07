După Constanța, un alt județ din țară închide toate școlile din cauza codului roșu

Autoritățile din Ialomiţa au decis suspendarea cursurilor în toate școlile din judeţ pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, după ce a fost emis un cod roșu de ploi abundente. Este al doilea județ din țară care ia o astfel de măsură în contextul vremii extreme.

Măsura a fost luată într-o ședință de marți a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița.

Astfel, autoritățile locale au dispus o serie de măsuri „pentru prevenirea și gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, ca urmare a avertizării meteorologice Cod roșu de ploi abundente, valabilă de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 23.00”, a anunțat Prefectura Ialomiţa, într-un comunicat citat de Agerpres.

Între altele, „s-a dispus suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din județul Ialomița pentru data de 08 octombrie 2025, în scopul protejării elevilor și personalului didactic”, se mai arată în comunicat.

Constanța, primul județ care a anunțat că închide școlile

Autoritățile din Constanța au anunțat încă de luni că au decis ca toate școlile din județ să fie închise miercuri, după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente și vijelii, valabil de marți seară și până miercuri seară.

Decizia a fost luată în sedința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța, convocată ca urmare a avertizării de cod roșu de ploi abundente.

Constanța a fost primul județ care a luat o astfel de măsură în contextul vremii extreme din aceste zile.

În Călărași, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București, afectate de același cod roșu de ploi, nu a fost anunțată deocamdată suspendarea cursurilor.