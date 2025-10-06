Toate școlile din județul Constanța, închise miercuri din cauza vremii. „Situația meteo este extrem de serioasă”

Autoritățile din Constanța au decis ca toate școlile din județ să fie închise miercuri, după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente și vijelii, valabil de marți seară și până miercuri seară, transmite site-ul local Replica.

Decizia a fost luată astăzi, la prânz, în sedința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța, convocată ca urmare a avertizării de cod roșu de ploi abundente.

Constanța este primul județ care ia o astfel de măsură în contextul vremii extreme. În județele Călărași și Ialomita, ambele afectate de același cod roșu de ploi, nu au fost făcute deocamdată cereri de suspendare a cursurilor, notează Ziua Constanța.

Prefectul din Constanța, Adrian Picoiu, a precizat că hotărârea privind închiderea școlilor va fi transmisă Ministerului Educației și Cercetării pentru aprobare.

„Astăzi, la ora 12, am convocat Comitetul Județean al situațiilor de urgență. Începând de mâine seară, 7 octombrie, ora 21.00, până până mâine, 8 octombrie, ora 23.00, municipiul Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. Am preferat să fim preventivi. Cantitățile de apă vor fi considerabile, undeva la 80-120 de litri”, a declarat prefectul din Constanța.

De asemenea, prefectul a făcut un apel direct către populație: „Vă rugăm să rămâneți în locuințe, să nu mergeți în centre comerciale, spații publice sau alte locuri care presupun deplasări inutile. Situația meteorologică pronunțată este extrem de serioasă și există riscuri reale de inundații și alte pericole asociate fenomene extreme similare celor care au afectat recent Bulgaria”, a spus Picoiu.

Vreme extremă începând de marți seară

ANM a transmis luni o informare meteo de ploi, vânt și ninsori viscolite la altitudini mari valabilă până joi și mai multe coduri de vreme rea, inclusiv un cod roșu de ploi abundente în trei județe.

În județele Constanța, Călărași și Ialomița va fi cod roșu de ploi în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00. Aici, ANM anunță că va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110…120 l/mp.