Aldrich Ames, agentul CIA care a vândut secrete sovieticilor, a murit la vârsta de 84 de ani

Aldrich Ames, ofițer CIA care a devenit unul dintre cei mai periculoși agenți dubli din America, a murit la vârsta de 84 de ani, scrie BBC.

Fostul ofițer de contrainformații, care executa o condamnare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată, a murit luni la Institutul Corecțional Federal din Cumberland, Maryland, a relatat CBS News, partenerul media al BBC în SUA.

Ames a fost închis pe 28 aprilie 1994 după ce a recunoscut că a vândut informații secrete Uniunii Sovietice și, mai târziu, Rusiei.

El a compromis peste 100 de operațiuni clandestine și a divulgat identitățile a peste 30 de agenți care spionau pentru Occident – ducând la moartea a cel puțin 10 membri ai serviciilor secrete CIA.

Mereu în căutare de bani cu care să-și plătească datoriile, Ames a început să furnizeze KGB-ului numele spionilor CIA în aprilie 1985, primind o plată inițială de 50.000 de dolari.

Cunoscut de KGB sub numele său de cod, Kolokol (Clopotul), Ames a continuat să identifice practic toți spionii CIA din Uniunea Sovietică, fapt pentru care a fost bine răsplătit.

„Spre surprinderea mea, KGB-ul mi-a pus deoparte 2 milioane de dolari în semn de recunoștință pentru informații”, a spus el într-o declarație de opt pagini pe care a citit-o instanței.

Pe parcursul a nouă ani, Ames a recunoscut că a primit un total de aproximativ 2,5 milioane de dolari din partea Uniunii Sovietice pentru trădarea sa.

Banii i-au alimentat un stil de viață luxos , Ames cheltuind bani pe o mașină Jaguar nouă, vacanțe în străinătate și o casă de 540.000 de dolari – deși nu a avut niciodată un salariu mai mare de 70.000 de dolari pe an.

Cariera de 31 de ani a lui Ames la CIA a început când tatăl său, analist la CIA, l-a ajutat să obțină un loc de muncă acolo după ce a abandonat facultatea în 1962.

S-a căsătorit cu prima sa soție, agent CIA Nancy Segebarth, în 1969, înainte de a fi trimis în Turcia ca ofițer de contrainformații pentru a recruta agenți străini.

Trei ani mai târziu, a fost adus înapoi în SUA, unde problemele sale cu alcoolul au început să apară și căsnicia sa a început să se destrame.

În ciuda mai multor încălcări ale securității de-a lungul anilor, inclusiv lăsarea unei serviete pline de informații clasificate într-un metrou, Ames a fost trimis apoi în Mexico City în 1981.

Acolo a întâlnit-o pe a doua sa soție, Maria del Rosario Casas Dupuy, atașat cultural la ambasada Columbiei și agent CIA, care avea să fie ulterior acuzată că i-a fost complice.

Întors în SUA în 1983, Ames a devenit șeful departamentului de contrainformații sovietic al CIA – în ciuda îngrijorărilor continue legate de consumul său de alcool.

În timp ce cariera sa era înfloritoare, viața sa personală era într-o spirală nebună. Pe lângă faptul că îi plătea lunar întreținere primei sale soții, el finanța și stilul de viață al lui Rosario, inclusiv pasiunea ei pentru cumpărături.

Datoriile sale tot mai mari l-au determinat să vândă bogăția de secrete la care avea acces.

„Era vorba despre bani și nu cred că a încercat vreodată să facă pe cineva să creadă că e vorba de mai mult de atât”, a declarat pentru emisiunea Witness History de la BBC agentul FBI Leslie G. Wiser, implicat în ancheta care a dus la arestarea lui Ames.

Ames a cooperat cu autoritățile în schimbul unei înțelegeri de recunoaștere a vinovăției care a asigurat o pedeapsă blândă pentru Rosario, care a recunoscut că știa despre bani și despre întâlnirile sale cu sovieticii. A fost eliberată după cinci ani.

Directorul CIA de la acea vreme, R. James Woolsey, l-a descris pe Ames drept „un trădător malign al țării sale”.

Woolsey a spus că agenții pe care Ames i-a trădat au murit pentru că „un trădător ucigaș își dorea o casă mai mare și un Jaguar”.