„Alege Franța pentru știință” – Platforma anunțată de Macron pentru cercetătorii americani care vor să se mute în Europa

Președintele francez Emmanuel Macron a dezvăluit vineri detaliile unei platforme menite să atragă oamenii de știință în Europa și Franța, o inițiativă destinată în primul rând cercetătorilor americani nemulțumiți de politicile președintelui Donald Trump, transmite Agerpres.

„Aici, în Franța, cercetarea este o prioritate, inovarea o cultură, știința un orizont fără limite. Cercetători din întreaga lume, alegeți Franța, alegeți Europa! Ne vedem pe 5 mai”, a scris președintele francez pe rețeaua X.

În acest mesaj, el a inclus, de asemenea, adresa unui site web care prezintă platforma „Alege Franța pentru știință”, prin care țara „se angajează să se opună atacurilor asupra libertății academice în întreaga lume”.

