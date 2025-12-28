Alegeri anticipate: Două milioane de oameni, așteptați la urne în Kosovo, pentru depășirea impasului politic care durează de un an

O femeie își depune buletinul de vot într-o urnă sigilată, în timpul alegerilor generale anticipate din Kosovo, la Priștina, Kosovo, pe 28 decembrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Alegătorii din Kosovo au început, duminică, să se prezinte la urne pentru alegeri parlamentare anticipate, cu speranța de a obține o majoritate clară care să pună capăt crizei politice cu care se confruntă țara de zece luni, informează AFP.

Cu puțin peste 42% din voturi, Vetevendosje (VV, Autodeterminarea), partidul premierului în exercițiu Albin Kurti, a ieșit pe primul loc la precedentele alegeri parlamentare, pe 9 februarie. Dar nu a obținut suficiente locuri din cele 120 de locuri ale parlamentului pentru a forma o majoritate de unul singur.

Într-un parlament divizat, deputații au avut nevoie de peste 50 de ședințe pentru a se pune de acord asupra unui președinte al legislativului, dar nu s-a ajuns la formarea unei coaliții și nici la alegerea unui guvern de către parlament, așa cum prevede constituția, notează Agerpres.

Prin urmare, au fost considerate necesare alegeri anticipate.

Premierul spune că „economia merge foarte bine”

Considerat favorit, Kurti speră, după o campanie rapidă de două săptămâni, să „câștige decisiv” și să „depășească 50%”, a declarat el, pentru AFP, într-un interviu acordat marți la Pristina.

În timp ce în februarie a făcut campanie electorală promițând să guverneze Kosovo „de la un capăt la celălalt”, chiar și în teritoriile locuite majoritar de sârbi, unde influența Belgradului este mult mai palpabilă decât cea a Priștinei, Kurti a vorbit în principal despre economie în ultimele săptămâni.

„Dincolo de orice polemici, economia merge foarte bine și vom înregistra, încă o dată anul acesta, o creștere a PIB-ului de 4%. În timpul mandatului meu, nu am scăzut niciodată sub 4%”, a explicat Kurti.

În ultimele zile, el a anunțat, de asemenea, că guvernul va plăti 100 de euro pensionarilor și fiecărei familii cu copii mici până la sfârșitul anului.

Opoziția acuză „corupția electorală”

Celelalte două partide principale, Partidul Democrat din Kosovo (PDK) și Liga Democrată din Kosovo (LDK), l-au acuzat de „corupție electorală”.

Și aceste formațiuni au făcut campanie pe tema economiei și a celor mai vulnerabile grupuri sociale – dar atacând bilanțul guvernului în exercițiu.

„Kosovo a fost prost guvernat. Prețurile au crescut cu 40 până la 50%, electricitatea a devenit mai scumpă, în timp ce salariile și pensiile au rămas aproape neschimbate. Acest lucru se va schimba odată cu guvernul PDK”, a promis liderul PDK, Bedri Hamza.

„Proiectele de dezvoltare au rămas literă moartă din cauza alegerilor politice proaste’, iar ‘inflația a erodat veniturile”, a replicat Lumir Abdixhiku, candidat al LDK. De asemenea, el a atacat bilanțul diplomatic al lui Kurti – a cărui politică intransigentă față de minoritatea sârbă a fost criticată de mai mulți aliați, inclusiv de Statele Unite.

„Am pierdut aliați, am pierdut încrederea comunității internaționale, iar instituțiile au fost paralizate”, a acuzat Abdixhiku.

În total, peste două milioane de alegători sunt chemați să voteze – inclusiv zeci de mii de înregistrați în străinătate. În februarie 2025, doar 40,59% dintre alegători s-au prezentat la urne.

Zece din cele 120 de locuri parlamentare sunt rezervate etnicilor sârbi și alte 10 altor grupuri minoritare.