Alegeri București 2025. Candidatul USR, apel către bucureșteni înainte de închiderea urnelor: Aceste ore sunt critice

Alegeri București 2025. Candidatul USR, apel către bucureșteni înainte de închiderea urnelor: Aceste ore sunt critice
Candidatul USR, Cătălin Drulă, a votat la alegerile pentru Primăria Capitalei. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Cu aproximativ patru ore înaintea închiderii secțiilor de votare pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă îi îndeamnă pe bucureșteni să meargă să voteze: „Fiecare vot contează, cu atât mai mult la această prezență”.

„Valul de seară Știu că veniți de pe drumuri, după un weekend, și mulți v-ați planificat votul în a doua parte a zilei. Vă mulțumesc pentru mobilizare, fiecare vot contează, cu atât mai mult la această prezență.

Noi suntem la sediul de campanie, de unde ne asigurăm că toate voturile vor fi corect numărate.

E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice. Mergeți și votați cu încredere, cu toată inima”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Secțiile de votare la alegerile pentru Primăria Capitalei se vor închide la 21.00, oră la care vor fi anunțate primele rezultate exit-poll.

La ora 17.00, prezența la vot ajunsese la 24,45%, cu peste 2% sub nivelul din iunie 2024. Până la această oră, au votat 441.001 de bucurești din aproximativ 1,8 milioane care au drept de vot.

