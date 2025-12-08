Alegeri București 2025: Cine sunt cei 7 candidați care au luat însumat sub 3.600 de voturi. Pentru depunerea unei candidaturi e nevoie de 18.000 de semnături
Bucureștenii și-au ales duminică primarul – liberalul Ciprian Ciucu. Pe buletinele de vot pentru București au fost 17 candidați. Șapte dintre ei au luat câteva sute de voturi.
După centralizarea voturilor din toate secțiile, Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, a fost ales primar cu peste 36%. Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul secund, cu 21,94% din voturi, la o distanță de peste 83.000 de voturi. Candidatul PSD, Daniel Băluță, a terminat pe locul 3, cu 20,51%, în urma lui Alexandrescu cu 8.400 de voturi. Candidatul USR Cătălin Drulă a ieșit pe locul 4, cu un scor sub așteptări, cu 13,90% din voturi, urmat de Ana Cicleală, cu 5,85%.
Pe buletinele de vot s-au aflat 17 candidați, dintre care doi – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici – s-au retras între timp.
Potrivit datelor finale furnizate de Biroul Electoral al Municipiului București, șapte candidați au luat câteva sute de voturi:
- Lazăr Rareș (Partidul România în Acțiune) – 303 voturi
- Floarea Liviu Gheorghe (Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache) – 452
- Mihai Ioan Lsca (Patrioții Poporului Român) – 483
- Gheorghe Macovei (Partidul România Mare) – 555
- Constantin Titian Filip (candidat independent) – 615 voturi
- Dan Trifu (candidat independent) – 804
- Angela Negrotă (candidat independent) 844 de voturi
Vlad Gheorghe, care s-a retras din cursă săptămâna trecută pentru a-l susține pe liberalul Ciprian Ciucu, a strâns 633 de voturi.
Puțin peste 1.000 de voturi au luat:
- Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit) – 1.032 de voturi
- Gheorghe Burcea (POT) – 1.181 de voturi
- Gigi Nețoiu (independent) – 1.104
Conform legislației electorale, pentru depunerea unei candidaturi la Primăria Capitalei este nevoie de strângerea a cel puțin 18.000 de semnături de susținere.