Alegeri București. Traian Băsescu: „Am venit la vot îngrijorat. Nu tragem la răspundere pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile”

Fostul președinte Traian Băsescu a votat, duminică, la alegerile pentru Primăria Capitalei. El a vorbit despre contextul în care se află România, spunând că „suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fie uniți”.

Traian Băsescu a votat la alegerile pentru București împreună cu soția sa.

Băsescu a vorbit despre efectul toxic al unei „propagande formidabile”

„Sunt îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar, indiferent care va fi rezultatul alegerilor, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie să fie luate în continuare sunt dure, nepopulare pentru populație.

Nu mai vorbim că avem și o propagandă formidabilă – nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile. La fel și cu alegerile: nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor și ne interesează următorul președinte, care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor”, a afirmat Băsescu, după ce a votat la alegerile pentru București.

El a mai spus că „suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fie uniți”.

„Uitați-vă la Statele Unite, că mai au puțin și declară Rusia cel mai bun aliat al lor. Uitați-vă că România nu reușește să reintre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini. Am venit la vot îngrijorat”, a mai declarat fostul președinte al României.

Întrebat cât de mult ar putea să influențeze rezultatul alegerilor parțiale pentru București viitorul negocierilor politice din România, el a spus că tot ce se întâmplă în România influențează negocierile, pentru că „oamenii politici au ajuns la un stadiu la care oamenii politici nu mai pun pe primul plan interesele României, ci interesele de partid”.

