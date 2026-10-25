Alegeri cruciale duminică în Serbia, care au devenit un „referendum anti-Vucic”. Cozi la secțiile de votare de la prima oră, ce spun sondajele

Serbia merge la urne duminică, în contextul în care mișcarea de protest studențească de amploare încearcă să-l înlăture pe liderul populist Aleksandar Vucic care este de mult timp la putere, transmite Reuters, subliniind că acesta este cel mai dificil examen pentru Vucic din cei zece ani de când este la guvernare.

Alegerile parlamentare anticipate, convocate de Vucic în septembrie, au loc după aproape doi ani de demonstrații conduse de studenți împotriva corupției și a autoritarismului crescând, declanșate de moartea a 16 persoane în urma prăbușirii acoperișului unei gări din orașul Novi Sad în 2024. De atunci, studenții au câștigat un sprijin larg.

Prezentat de protestatari, care doresc să-l înlăture de la putere, drept un „referendum anti-Vucic”, acest scrutin este primul din 2012 care oferă celor 6,4 milioane de alegători perspectiva unei posibile schimbări la putere.

Va pierde Vucic puterea ca Orban?

La secțiile de votare din Belgrad și Novi Sad s-au format cozi neobișnuit de lungi înainte de începerea votării, la ora 7 dimineața. Votarea se încheie la ora 20:00 (21:00 în România), iar primele rezultate preliminare sunt așteptate aproximativ două ore mai târziu.

O victorie a studenților ar reprezenta o schimbare politică profundă în această țară balcanică cu o populație de aproximativ 6 milioane de locuitori, amintind de înfrângerea suferită de Viktor Orban în Ungaria, în luna aprilie.

De asemenea, ar putea oferi un model pentru alte mișcări studențești din Europa, care au ieșit în stradă în ultimele săptămâni pentru a protesta, în unele cazuri violent, împotriva standardelor precare de educație și a lipsei de perspective.

Însă Vucic, care a demisionat din al doilea mandat de președinte pentru a candida din nou la funcția de prim-ministru, este un candidat puternic. Mulți alegători îi sunt recunoscători pentru că a scos Serbia din obscuritatea economică și a coordonat o perioadă de modernizare susținută, incluzând noi autostrăzi, căi ferate, școli și spitale.

„Am ieșit devreme astăzi pentru că ne-au chemat studenții”, a spus Ana, în vârstă de 30 de ani, la o secție de votare din Belgrad.

Ce spun sondajele

Pe plan intern, Vucic a promis pensii și salarii mai mari în sectorul public, investiții în sistemul public de sănătate și subvenții pentru cuplurile tinere.

Pe scena internațională, el a menținut un echilibru între relațiile mai strânse cu China, un investitor major, și Rusia, aliatul tradițional al Serbiei și principalul furnizor de gaze naturale, lăsând în același timp ușa deschisă aderării la Uniunea Europeană.

Agenda internă a studenților vizează eradicarea corupției și îmbunătățirea învățământului, dar aceștia s-au arătat mai rezervați în ceea ce privește ambițiile lor internaționale. Lista lor de 250 de candidați, în mare parte necunoscuți, include profesori universitari, actori și fermieri, fiind condusă de cardiologul Ilija Srdanovic.

Sondajele de opinie prevăd o cursă strânsă. Într-un sondaj Ipsos publicat joi, Partidul Progresist Sârb (SNS) al lui Vucic este creditat cu un scor de 47% din voturi, față de 40% pentru studenți. Însă alte sondaje îi plasează pe studenți în frunte.

Relația cu Bruxellesul, tot mai proastă

Relațiile cu UE s-au deteriorat pe măsură ce Uniunea a devenit din ce în ce mai frustrată de lipsa reformelor din Serbia în ceea ce privește sistemul judiciar, statul de drept și corupția.

Într-un raport publicat luna aceasta, în urma unei vizite în Serbia, o delegație a Consiliului Europei, organism de apărare a drepturilor omului, a remarcat „retorica ostilă și agresivă” îndreptată împotriva oponenților politici.

Iar în septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat funeraliile publice de amploare organizate la Belgrad pentru Ratko Mladic, condamnat pentru crime de război, afirmând că acestea contravin „valorilor care stau la baza parcursului Serbiei către Uniunea Europeană”.