Cum poate fi forțată înlăturarea Guvernului Netanyahu chiar de palestinieni, la votul crucial de azi din Israel

Înainte de crucialele alegeri parlamentare de marți, liderii arabi din Israel i-au îndemnat pe membrii comunității lor să voteze în număr mare, în încercarea de a răsturna cel mai de dreapta guvern din istoria țării. Alegerile de astăzi sunt primele de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și sunt considerate un referendum asupra conducerii lui Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv lider al Israelului.

Peste șapte milioane de israelieni sunt așteptați la scrutinul de marți din Israel, primul de la atacurile Hamas din octombrie 2023, care au ucis 1.200 de oameni, urmate de războiul care a devastat Gaza.

Mulți dintre adversarii lui Benjamin Netanyahu văd alegerile parlamentare de marți ca pe o ocazie de a trage, în sfârșit, o concluzie mult amânată cu privire la cel mai grav eșec de securitate din ultimele generații, scrie Reuters.

Iar observatorii subliniază că o prezență ridicată la vot a minorității arabe, care este de origine palestiniană, dar are cetățenie israeliană, ar putea influența echilibrul complex al coalițiilor din Israel în favoarea unui bloc anti-Netanyahu condus de un fost șef al armatei, Gadi Eisenkot.

Minoritatea arabă reprezintă 21% din populație, adică peste 2 milioane de cetățeni.

„Putem asigura formarea unui nou guvern al schimbării”, a declarat pentru Reuters Mansour Abbas, un dentist islamist devenit politician, care conduce partidul Ra’am, cu majoritate arabă.

Abbas și alți lideri arabi se confruntă cu un obstacol major în calea obiectivului lor de a juca un rol în orice viitoare administrație fără Netanyahu.

Eisenkot a exclus până acum formarea unui guvern cu partidele pentru care vor vota majoritatea arabilor israelieni, invocând lipsa valorilor comune. Majoritatea partidelor de opoziție afirmă că vor colabora doar cu platforme explicit sioniste.

Însă Abbas consideră că o marjă de manevră poate exista, posibil după vot, în mare parte datorită realităților reci ale aritmeticii electorale.

Sprijinul arabilor poate fi esențial pentru coaliția opoziției

Sondajele de opinie sugerează că blocul eterogen al lui Eisenkot, format din partide de centru, de dreapta și de stânga, va obține cele mai multe voturi, dar nu va atinge majoritatea și va avea nevoie de sprijinul arabilor, fie ca parteneri de coaliție, fie din afara acesteia, pentru a susține un guvern minoritar.

„Vrem să înlocuim guvernul de dreapta pentru a pune capăt războaielor și acestor politici, pentru a opri extinderea așezărilor și pentru a remedia eșecul de a opri atacurile coloniștilor”, a spus Abbas.

„De asemenea, vrem un guvern care să aducă securitate și pace comune pentru palestinieni și israelieni”, a adăugat el.

Deocamdată, Eisenkot își menține poziția. „Nu mă voi alinia cu niciun partid arab”, a declarat el într-un podcast din această lună, menționând, printre alte aspecte, refuzul acestora de a cataloga Hamas drept organizație teroristă.

Dacă un bloc nu reușește să formeze un guvern funcțional, acest lucru ar putea duce la o perioadă de impas politic, urmată de alegeri anticipate în 2027, Netanyahu rămânând la conducere între timp.

Însă Netanyahu, cel puțin, pare să ia în serios amenințarea unei alianțe între Eisenkot și arabii, sau cel puțin o vede ca pe o oportunitate de a-și mobiliza baza electorală. Campania sa a folosit imagini trucate și videoclipuri generate de inteligența artificială pentru a-i înfățișa pe rivalii săi îmbrățișându-se cu lideri arabi, scrie Reuters.

Precedentul 2021

Propria carieră a lui Abbas demonstrează că astfel de alianțe pot fi încheiate. În 2021, el a devenit primul arab musulman care s-a alăturat unei coaliții israeliene, într-un guvern condus de Naftali Bennett, acum membru de dreapta al blocului de opoziție al lui Eisenkot.

Acel guvern s-a prăbușit după 18 luni, parțial din cauza dezacordurilor dintre Ra’am și restul membrilor guvernului.

De data aceasta, Abbas a declarat că ar putea trece cu vederea aceste dezacorduri.

Pentru a câștiga sprijinul partidelor evreiești, el a făcut un gest fără precedent, acordând locul al doilea pe lista sa electorală unui fost ofițer de poliție evreu, Yoav Segalovitz.

„Acest gest transmite un mesaj de parteneriat cu comunitatea evreiască și cu cetățenii evrei”, a spus Abbas.

Câte mandate ar putea ajunge la partidele arabe

Sondajele recente arată că blocul de opoziție al lui Eisenkot va obține cele mai multe locuri, situându-se între 52 și 56 în majoritatea sondajelor, în timp ce blocul de dreapta al lui Netanyahu va obține între 48 și 52 de locuri în Knesset.

Însă aproape toate sondajele indică faptul că ambele blocuri se află cu mult sub pragul de 61 de locuri necesare pentru formarea unui guvern majoritar.

Se estimează că partidul Ra’am al lui Abbas va obține aproximativ cinci locuri, iar alte opt sau nouă vor reveni Listei Comune, o coaliție formată din alte trei partide arabe.

Însă, în urma dezastrului din 7 octombrie și a războaielor pe care acesta le-a declanșat, se consideră că israelienii evrei sunt mult mai puțin dispuși să-și asume riscul unei alianțe cu un partid arab care probabil se va opune majorității acțiunilor militare.

Mobilizare împotriva extremei drepte

Înaintea votului de marți, Bezalel Smotrich, ministrul de finanțe de extremă dreaptă al lui Netanyahu, a propus un plan de „iudaizare” a zonelor din jurul Nazaretului, în nord, și din sudul Israelului, unde locuiesc majoritatea arabilor, descriindu-l ca fiind similar cu expansionismul coloniștilor din Cisiordania.

Activiștii din Nazaret speră prin urmare să profite de furia arabilor față de Netanyahu, Smotrich și colegul lor de extremă dreaptă, ministrul Itamar Ben Gvir, care coodonează poliția, precum și de frustrarea provocată de creșterea criminalității în comunitățile lor.

Partidul Likud al lui Netanyahu și Partidul Sionismului Religios al lui Smotrich s-au angajat săptămâna trecută să trimită aproape 2.000 de activiști la secțiile de votare din comunitățile arabe în timpul alegerilor, pe fondul unor acuzații nefondate de fraudă din partea alegătorilor și a celor care numără voturile.

Activiștii vor fi prezenți pe lângă observatorii oficiali pe care fiecare partid îi poate trimite la secțiile de votare.

Activiștii suplimentari ai Likud și ai Sionismului Religios nu vor avea, așadar, nicio funcție oficială și nici capacitatea de a exercita o funcție de supraveghere, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la scopul prezenței lor și generează îngrijorări legate de o potențială intimidare a alegătorilor.

„Prioritatea noastră este înlăturarea guvernului de extremă dreaptă al lui Netanyahu, Smotrich și Ben Gvir”

Yousef Jabareen, liderul Listei Comune, a declarat în răspunsul său că Smotrich și alte personalități de dreapta „încearcă să intimideze publicul arab prin minciuni și campanii rasiste”.

Instituțiile israeliene de sondare a opiniei publice se așteaptă ca rata de participare a alegătorilor arabi să fie mai mare decât în rundele electorale anterioare din 2022 și 2020. Institutul de Cercetare Stat-Net, cu sediul într-un oraș arab druz din apropierea orașului Haifa, a prognozat o rată de participare de 63%, comparativ cu 56% în 2022.

În timp ce Abbas a încercat să-și poziționeze partidul în vederea unei posibile aderări la guvern, liderii Listei Comune au afirmat că ar putea exercita o influență la fel de mare rămânând în opoziție.

Ahmad Tibi, din fracțiunea Hadash-Ta’al a Listei Comune, a declarat că grupul său este pregătit să formeze „un bloc preventiv pentru a sprijini (un guvern) din exterior”.

El a precizat că Lista Comună s-ar alătura unui guvern condus de Eisenkot în votul „pentru înființarea unei comisii oficiale de anchetă privind evenimentele din 7 octombrie”, o prioritate declarată a fostului șef al armatei și a partenerilor săi.

„Prioritatea noastră principală este înlăturarea guvernului de extremă dreaptă al lui Netanyahu, Smotrich și Ben Gvir”, a spus Tibi.