Alegeri parlamentare Moldova 2025. Unde sunt deschise secțiile de votare în România. Actele necesare pentru vot

Cetățenii din Republica Moldova sunt chemați la vot, pe 28 septembrie 2025, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Ei pot vota și dacă nu se află pe teritoriul țării în ziua votului, la una dintre secțiile organizate pentru ei. În România sunt deschise 23 de secții.

Pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, de pe 28 septembrie, vor candida nu mai puțin de 15 partide, trei blocuri politice și patru candidați independenți. Sondajele arată că doar patru formațiuni au șanse reale de a-și trimite reprezentanții în Parlamentul Republicii Moldovei după alegerile din 28 septembrie.

E vorba de PAS, alianța din jurului socialistului Igor Dodon, partidul lui Usatîi și alianța primarului Chișinăului, Ion Ceban. Sondajele mai arată însă că niciuna dintre acestea formațiuni nu poate face singură majoritatea în Parlament.

În același timp, liderii partidelor exclud varianta formării unor coaliții de guvernare după 28 septembrie. În aceste condiții, nu sunt excluse nici alegerile anticipate.

Analiștii consideră aceste alegeri decisive pentru traseul european al Republicii Moldova.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova: 301 de secții de votare în diaspora

Pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, din 28 septembrie 2025, sunt organizate 301 de secții de votare în diaspora, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Dintre acestea, 23 sunt pe teritoriul României.



Secții de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova:

5 secții de votare în București;

3 secții de votare în Iași;

câte 2 secții de votare în Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara;

câte o secție de votare în Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș.

Secțiile de votare se vor deschide la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00 – ora locală.

Lista secțiilor de votare din România la alegerile parlamentare din Republica Moldova și adresele:

Secții de votare în București pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova:

București 1 – Aleca Alexandru 40

București 2 – Strada Emil Pangrati 12

București 3 – Strada Stavropoleos 6

București 4 – Strada Eugeniu Carada 1

București 5 – Șoseaua Pavel D. Kiseleff 3

Secții de votare în Iași pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova:

Iași 1 – Strada Vasile Conta nr. 30

Iași 2 – Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 73

Iași 3 – Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64

Bacău

Calea Mărășești 157

Baia Mare

Bulevardul Unirii 16

Secții de votare în Brașov pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova:

Brașov 1 – Strada Memorandumului 39

Brașov 2 – Bulevardul Eroilor 7

Secții de votare în Cluj pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova:

Cluj-Napoca 1 – Piața Lucian Blaga 1-3

Cluj-Napoca 2 – Piața Lucian Blaga 1-3

Constanța

Bulevardul Mamaia 124

Craiova

Strada Alexandru Ioan Cuza 13

Galați

Strada Domnească 47

Oradea

Calea Armatei Române 17

Sibiu

Strada Zaharia Boiu 1

Suceava

Strada Universității 13

Secții de votare în Timișoara pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova:

Timișoara 1 – Strada Cluj 12

Timișoara 2 – Aleea Studenților 2

Târgu Mureș

Strada Köteles Sámuel 6

Acte necesare pentru a vota la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025

În comunicatul în care anunță numărul secțiilor de votare, autoritățile de la Chișinău precizează și care sunt actele necesare pentru a vota la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025.

Cetățenii moldoveni din diaspora pot vota la orice secție de votare, indiferent de statutul lor pe teritoriul statului gazdă, prezentând unul dintre următoarele acte:

a) cartea de identitate, buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

b) cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu;

c) pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat).

În același mesaj, oficialii de la Chișinău îi îndemnă pe oameni să iasă la vot: „Oriunde te-ai afla, vocea ta contează. Fiecare vot construiește viitorul Republicii Moldova”.