ULTIMA ORĂ Trump avertizează Iranul în privința minării strâmtorii Ormuz: „Consecințele militare vor fi la un nivel nemaivăzut”

Președintele SUA Donald Trump a avertizat Iranul că se va confrunta cu consecințe de un nivel „nemaivăzut” dacă va mina strâmtoarea Ormuz. Presa americană scrie că regimul de la Teheran a început deja să lanseze mine în strâmtoare.

„Dacă Iranul a pus mine în strâmtoarea Ormuz – nu avem informații că ar face-o – le vrem îndepărtate, imediat! Dacă minele au fost amplasate, indiferent de motiv, și nu sunt îndepărtate de îndată, consecințele militare pentru Iran vor fi la un nivel nemaivăzut. Dacă, pe de altă parte, îndepărtează ceea ce a fost pus, va fi un paș uriaș în direcția corectă!”, a scris Donald Trump, într-o postare pe Truth Social.

Trump anunță distrugerea unor alte nave iraniene

De asemenea, Trump a avertizat că navele implicate în eventuala minare a strâmtorii vor fi distruse.

„Folosim aceeași tehnologie și aceleași rachete utilizate împotriva traficanților de droguri pentru a elimina definitiv orice barcă sau navă care încearcă să mineze strâmtoarea Ormuz. Ne vom ocupa de ele repede și în mod violent”, a mai scris președintele american.

La scurtă vreme după acest mesaj, Donald Trump a revenit cu o nouă postare, în care anunța distrugerea unor nave care ar putea fi utilizate în minare.

„Sunt încântat să informez că, în ultimele ore, am lovit și am distrus complet 10 puitoare de mine inactive, iar altele vor urma!”, a precizat Trump.

Informații neoficiale despre minarea strâmtorii

CBS News a relatat că un oficial american a declarat, sub protecția anonimatului, că Iranul se pregătește să amplaseze mine navale în strâmtoarea Ormuz, folosind bărci de mici dimensiuni care pot transporta două sau trei mine.

Stocul de mine al Iranului nu este cunoscut cu exactitate, însă estimările din ultimii ani au variat între 2.000 și 6.000, fiind produse în Iran, China sau Rusia.

De asemenea, CNN a invocat surse din serviciile de informații potrivit cărora procesul de minare ar fi început deja, dar la o scară destul de redusă.

Iranul ar deține încă 80% sau chiar 90% din vasele de mici dimensiuni de care dispunea până la începerea războiului, vase care ar putea fi utilizate în operațiunea de minare astfel încât să fie amplasate câteva sute de mine.

De asemenea, operațiunea de blocare a strâmtorii ar putea fi susținută și de bateriile de rachete amplasate pe coastele Iranului, precum și de bărci cu încărcături explozive.

Mai multe petroliere au fost atacate

Marina SUA a refuzat cererile aproape zilnice ale industriei navale pentru escorte militare prin strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului cu Iranul, afirmând că riscul de atacuri este prea mare în acest moment, potrivit unor surse familiarizate cu această chestiune, citate marți de agenția de presă Reuters.

Evaluările Marinei americane indică o întrerupere continuă a exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu și reflectă o divergență față de declarațiile președintelui Donald Trump, potrivit cărora SUA sunt pregătite să asigure escortă navală ori de câte ori va fi necesar pentru reluarea transporturilor regulate pe această rută maritimă importantă.

Transportul maritim prin îngusta strâmtoare Ormuz a fost practic oprit de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, acum mai bine de o săptămână, împiedicând exporturile responsabile de aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și determinând creșterea prețurilor globale ale petrolului la niveluri nemaiîntâlnite din 2022 încoace.

Un înalt oficial al Gărzii Revoluționare Iraniene a afirmat că strâmtoarea este închisă și că Iranul va trage asupra oricărei nave care va încerca să treacă, au relatat săptămâna trecută publicațiile iraniene de stat. Mai multe nave au fost deja lovite.

„Marina SUA nu a escortat încă niciun petrolier”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat mai devreme în cursul zilei de marți că SUA nu au escortat încă niciun petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, contrar unui mesaj publicat pe X și șters între timp al secretarului pentru Energie, Chris Wright.

Cu toate acestea, Marina SUA este pregătită să facă acest lucru dacă va fi necesar, a afirmat Leavitt, potrivit CBS News.

„Am fost informată despre această postare”, a spus Leavitt în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

„Nu am avut ocazia să discut direct cu secretarul Energiei despre acest subiect. Cu toate acestea, știu că postarea a fost ștersă destul de repede și pot confirma că Marina SUA nu a escortat niciun petrolier sau navă până în acest moment, deși, desigur, aceasta este o opțiune pe care președintele (Donald Trump) a spus că o va utiliza cu siguranță dacă și când va fi necesar, la momentul potrivit”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.