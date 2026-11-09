Alegeri pe muchie de cuțit în Mississippi. Unii americani speră la o lovitură de teatru în bastionul republicanilor

Numărarea voturilor pare interminabilă în Mississippi, în inima sudului republican, relatează AFP. Locuitorii speră să asiste în sfârșit la una dintre cele mai spectaculoase victorii ale democraților la scrutinul de la jumătatea mandatului: alegerea primului senator de culoare în aproape 150 de ani în statul în care circa 40% din populație este afro-americană, conform CNBC.

În cursa pentru unul dintre cele două locuri din Senatul american din acest stat tradițional conservator, duminică, la cinci zile după vot, candidatul democrat Scott Colom o devansa pe republicana în funcție, Cindy Hyde-Smith, cu doar aproximativ 2.500 de voturi din peste 950.000 de voturi exprimate.

„Așteptarea este puțin stresantă pentru că vrem să se anunțe rezultatele. Dar oamenii din tabăra adversă nu sunt neapărat de aceeași părere”, declară pentru AFP Gregory Glass, un restaurator de 47 de ani din Jackson, capitala statului, referindu-se la republicani.

„Trebuie să așteptăm până când ajunge fiecare buletin de vot”, a spus el cu detașare despre această așteptare, determinată în principal de numărul de buletine de vot prin corespondență care mai trebuie numărate. „Nu contează de partea cui ești.”

Trump, triumfător în Mississippi în 2024

Dacă se va impune în Mississippi, stat câștigat de Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024, Scott Colom va deveni primul senator democrat din acest stat, cu circa 40% populație de culoare, din 1989 și primul senator de culoare din acest fost stat confederat din 1881.

„Este un sentiment amestecat, pentru că ar fi trebuit să se întâmple mult mai devreme, mai ales în Mississippi, un stat cu o populație afro-americană atât de numeroasă”, a mărturisut Gregory Glass, care face el însuși parte din această comunitate. „Dar asta îmi dă multă speranță.”

„Suntem entuziasmați, este plăcut să faci parte dintr-un moment istoric”, a afirmat, de asemenea, Ebony Jones, în vârstă de 47 de ani, managerul unei brutării.

De ce durează așa mult numărarea voturilor

Așteptarea se explică parțial prin legea din Mississippi, care permite numărarea buletinelor de vot prin corespondență primite până pe 10 noiembrie, cu condiția ca acestea să fi fost trimise cel târziu în ziua alegerilor.

De asemenea, au fost distribuite numeroase buletine de vot provizorii persoanelor al căror drept de vot în Mississippi trebuie încă verificat.

Aceste buletine, al căror număr este, de asemenea, necunoscut, sunt în curs de numărare, sporind incertitudinea privind rezultatul.

„Le numărăm și verificăm dacă fiecare persoană locuiește într-adevăr acolo unde a declarat că locuiește”, a explicat Jermal Clark, un responsabil electoral din comitatul Hinds, unde se află orașul Jackson.

La dimensiunea istorică a acestor alegeri se adaugă și nemulțumirile personale dintre candidați.

În ce condiții se poate face renumerarea voturilor

Cindy Hyde-Smith, aleasă în 2018, și-a folosit în 2023 prerogativele de senatoare pentru a bloca numirea de către președintele democrat Joe Biden a lui Scott Colom în funcția de judecător federal.

Mississippi, care, conform legii, trebuie să certifice rezultatele înainte de 13 noiembrie, este singurul stat din țară care nu prevede o renumărare a voturilor în cazul unor rezultate strânse.

Un candidat ar putea însă solicita intervenția justiției pentru a se număra buletinele de vot respinse din cauza unor nereguli.

Mai multe organizații naționale, printre care NAACP, principala organizație de apărare a drepturilor persoanelor de culoare, au trimis echipe în Mississippi pentru a se asigura că numărarea voturilor se desfășoară corect.

Însă caracterul laborios al procesului inspiră mai multă încredere decât îngrijorare alegătorilor, precum Coretta Fraser, o manageră de resurse umane în vârstă de 49 de ani.

„Într-o situație în care fiecare vot contează”, a spus ea, „sunt cu adevărat impresionată să văd cât de multe organizații și agenți electorali își unesc eforturile pentru a garanta că fiecare buletin de vot este luat în considerare”.