Alegeri prezidențiale 2025. Nicușor Dan, foarte emoționat la ieșirea de la urne: „Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi”

Candidatul independent Nicușor Dan a mers duminică dimineața la Școala Luceafărul din București pentru a vota. A făcut declarații, pe treptele de la ieșire, vădit emoționat.

Primarul general al Capitalei a fost însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

„Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi. Am votat pentru speranță, pentru un nou început pentru România, o țară care are oameni capabili și aici și în diaspora și în Republica Moldova, capabili să facă din țara asta ceea ce merită. Am votat cu realism pentru că România trăiește un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care au dus România în groapă începând din 12 mai să o scoată. Am votat pentru dreptate și pentru acel candidat care poate să facă dreptate pentru România”, a spus Primarul Bucureștiului la ieșirea de la urne.

„Vreau să mulțumesc românilor din diaspora care au votat în număr mare Ei sunt cu sufletul în România și alături de cei de acasă. mulțumesc încă o dată și îi încurajez să voteze”, a adăugat Nicușor Dan.

