Alegeri Primăria Capitalei: De ce numele lui Vlad Gheorghe va apărea duminică pe buletinul de vot

Numele lui Vlad Gheorghe va apărea duminică pe buletinul de vot la poziția cu numărul 15 întrucât anunțul său de retragere în favoarea lui Ciprian Ciucu a venit după rămânerea definitivă a candidaturilor pentru alegerile locale pentru Primăria București.

Situația este similară cu cea de la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 când numele lui Ludovic Orban a rămas pe buletinul de vot și a primit 20.089 de voturi în ciuda anunțului său că se retrage pentru Elena Lasconi.

Vlad Gheorghe și-a înregistrat candidatura la Biroul Electoral Municipal, iar ea a devenit oficială pe 22 noiembrie când a început campania electorală. Ordinea candidaților a fost stabilită pe 24 noiembrie și buletinele de vot au fost trimise la tipărire. Astfel, pe 7 decembrie, Vlad Gheorghe va apărea pe buletinul de vot la poziția 15.

Alexandru Zidaru (Makaveli), un alt candidat care inițial și-a anunțat candidatura și a depus-o la Biroul Electoral Municipal, s-a retras pe 21 noiembrie în favoarea Ancăi Alexandrescu. Decizia sa a venit în termenul prevăzut de calendar, astfel că numele lui nu se va regăsi pe buletinul de vot.

Retragerea lui Vlad Gheorghe

Vlad Gheorghe, candidat independent pentru Primăria Capitalei, a anunțat public marți dimineață că se retrage din cursa electorală în favoarea liberalului Ciprian Ciucu. De asemenea, el a făcut un apel către candidatul USR Cătălin Drulă să îl susţină şi el pe Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă „un primar extremist”.

„După mai multe discuții și după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologie pe care le-am avut, vedem cu toții că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse să ajungă la Primăria Capitalei. Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și să nu ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști”, a declarat Gheorghe.