Peste 550.000 de moldoveni au votat până la ora 12:00, dar cifrele rămân mai mici față de alegerile trecute / Câți au votat din străinătate

Alegeri parlamentare desfasurate in Republica Moldova, 28 septembrie 2025. Inquam Photos / Miruna Turbatu

La cinci ore de la deschiderea secțiilor de votare din țară, în total au votat 569.162 de moldoveni (20,19%). Dintre aceștia, 57.196 și-au exprimat opțiunea politică în secțiile de votare organizate în afara Republicii Moldova. 

Prezența la vot la ora 12:00 rămâne apropiată față de precedentele alegeri, însă mai scăzută. 

La alegerile parlamentare anterioare, din 2021, până la ora 12:00 votaseră peste 617.000 de persoane, adică 21.51%. La cele mai recente alegeri, turul doi al scrutinului prezidențial, până la această oră votaseră peste 665.000 de moldoveni, adică 23,60%. 

Trendul privind votul rămâne același, cel puțin în prima parte a zilei. Până la ora 10:00 votaseră peste 245.000 de persoane, 8,84%. 

