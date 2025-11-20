Cum arată lupta extrem de tensionată pentru Primăria Capitalei dacă ne uităm la toate sondajele publicate până acum

Șansele candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei au variat în ultimele trei luni, de la sondaj la sondaj. HotNews.ro a centralizat cele mai importante 10 sondaje publicate până acum și vă arată cum au evoluat scorurile estimate pentru cei mai importanți candidați la alegerile din București.

Ultimul sondaj AtlasIntel pentru HotNews.ro arată că Ciprian Ciucu se află pe primul în cursa pentru Primăria Capitalei cu 19,2%, dar avansul față de contracandidații săi este în marja de eroare.

Dintre cele 10 mari sondaje publicate până acum și centralizate de HotNews, Ciucu apare pe prima poziție în două dintre cercetările sociologice, în timp ce într-un sondaj Avangarde din august Ciucu e la egalitate cu Daniel Băluță.

INTERACTIV:

INTERACTIV – Șansele candidaților la Primăria Capitalei conform sondajelor de opinie

Social-democratul Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, apare în majoritatea sondajelor pe primul loc, cu cel mai mare scor de 27% atribuit de un sondaj CURS de la începutul lunii noiembrie. În șapte din cele zece sondaje publicate până acum Băluță este cotat pe prima poziție.

În medie, Băluță apare în fața contracandidatului liberal Ciprian Ciucu cu marjă de 3-5% și în fața contracandidatului USR Cătălin Drulă cu o marjă între 4 și 7%.

Cătălin Drulă, aflat pe locul 3 în ultimul sondaj AtlasIntel apare creditat în majoritatea sondajelor cu un scor care variază în general între 18 și 20%. De altfel, doar un singur mare sondaj l-a dat până acum lider în clasament cu 25,5% – un sondaj INSOMAR la comanda Realitatea TV în luna august. În rest, în șapte sondaje din zece apare pe locul 3.

Pe patru în majoritatea sondajelor apare Anca Alexandrescu, fostă consilieră a lui Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, în prezent jurnalistă la Realitatea TV, dar susținută în campanie de AUR. Alexandrescu apare în general cu scoruri între 15 și 18%.

Creșterea Anei Ciceală

Cea mai mare surpriză din ultimul sondaj AtlasIntel pentru HotNews este creșterea Anei Ciceală, de la partidul Sens. Ciceală este cotată cu 7,1% în ultima cercetare sociologică, în timp ce până acum în majoritatea sondajelor ea apărea cu scoruri de 3-4%.

Un singur sondaj a cotat-o cu mai mult, însă era o cercetare sociologică tocmai din luna august – un sondaj INSCOP la comanda PNL.

Alți competitori care mai apar în sondaje – Vlad Gheorghe de la partidul DREPT, cotat în medie cu 3% și influencerul Alexandru Zidaru (Makaveli) care apare cotat în medie cu 3-4%.

INTERACTIV – Cum a evoluat cursa din sondaje:

18 candidaturi pentru PMB

La alegerile pentru Primăria Capitalei, Biroul Eelctoral Municipal a validat 188 candidaturi: Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Burcea (POT), Daniel Băluță (PSD), Mihai Lasca (PPR), Ana Ciceală (SENS), Oana Crețu (PSDU), Rareș Lazăr (România în Acțiune), Liviu-Gheorghe Florea (PNȚ Maniu-Mihalache), Gheorghe Macovei (PRM).

Pe lista candidaților independenți se află Virgil-Alexandru Zidaru (Makaveli), Dănuț-Angelo Trifu, Eugen Teodorovici, Gigi Nețoiu, Vlad Gheorghe, Angela Negrotă și Constantin Tițian Filip.

Acestora li se alătură Anca Alexandrescu care, deși candidează ca independentă, este susținută de Alianța „Dreptate pentru București”, constituită din AUR și PNȚCD.