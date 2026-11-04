Alegeri SUA: Prima rundă de vot de importanță globală care se derulează în epoca Inteligenței Artificiale. Cum s-au pregătit Open AI, Anthropic și Google 

Întors recent dintr-o vizită în China, editorialistul american Thomas L. Friedman a mărturisit că, pentru prima oară, a văzut un afiș pe aeroportul din Beijing. Pe el scria că posesorii de drone trebuie să le prezinte la control. Mi-am dat seama, a spus el, că și chinezii se tem de ce ne temem și noi: ca noua tehnologie să fie folosită ca statele să fie atacate de actori cu mult mai mică putere, dar care să ne perturbe sistemele. Ce miză e mai importantă decât alegerile?

Pentru alegerile din SUA, Anthropic, creatoarea chatbotul Claude, și-a înființat pentru prima dată propria „cameră de război”, reunind echipe de analiști în centre din San Francisco, New York și Washington.

Alegerile din această noapte din SUA sunt primele care se derulează într-o lume nouă: lumea în care AI a ajuns la nivelul de a depăși cogniția umană.

„Într-o mică sală de conferințe situată lângă cantină, într-unul dintre birourile OpenAI din San Francisco, o echipă formată din peste o duzină de persoane lucrează non-stop pentru a împiedica pe oricine să folosească ChatGPT în scopul de a perturba alegerile intermediare din acest an”, scrie The New York Times.

Centrul Open AI reprezintă o extindere semnificativă a eforturilor companiei față de alegerile prezidențiale din 2024. Instrumentele de inteligență artificială erau mult mai puțin performante la acea vreme, iar chatbotul avea doar o cincime din cei un miliard de utilizatori pe care îi are astăzi.

Josh Lawson, OpenAI: „Nu mai monitorizăm doar textul”

„La alegerile anterioare, tehnologia cea mai accesibilă la acea vreme, în 2024, era textul”, a declarat Josh Lawson, șeful departamentului de risc civic și strategic la OpenAI, care conduce centrul de operațiuni.

În doar 4 ani s-a schimbat complet peisajul. „Nu mai monitorizăm doar textul”, spune expertul.

NYT notează că acum, amenințările potențiale includ deepfake-uri, atacuri cibernetice și operațiuni de influență străine și interne care pot fi create și lansate printr-o serie de comenzi.

Cele „câteva sute de mii de dolari” invocate de JD Vance pot face acum mari probleme

Compania nu este singură. Anthropic, care operează chatbotul Claude, și-a înființat pentru prima dată propria „cameră de război”, reunind echipe de analiști în centre din San Francisco, New York și Washington. Google și Meta s-au angajat, de asemenea, să depună eforturi susținute pentru a „para” eventualele atacuri.

Preocuparea vine pe fondul unei realități cunoscute, dar de care opinia publică ia act cu scepticism: cât de departe a ajuns AI?

Foarte departe spune Thomas L. Friedman, revenit recent din China. El a scris că „modelele de vârf ale Americii ajung la punctul în care se antrenează singure 100% prin auto îmbunătățire recursivă (fără îndrumare umană)”. Dar, la rândul ei, China produce modele mai ieftine și mult mai eficiente la nivelul raportului cost-performanță, aflate la doar 6-12 luni în urmă.

Există o ironie în mobilizarea legitimă și fără precedent din SUA. În februarie 2025, la Conferința de la Munchen, vicepreședintele SUA JD Vance a criticat Europa. României el i-a dedicat o parte a discursului. A ironizat anularea alegerilor din România, spunând că o democrație care se clatină când e atacată „cu câteva sute de mii de dolari” poate că nu era atât de solidă de la început. Se referea la TikTok.

Astăzi, alegerile SUA sunt păzite de companii cu bugete de miliarde în fața unor posibile agresiuni în care oameni sau grupuri care au câteva mii de dolari sau euro la dispoziție pot genera pagube imense cu ajutorul AI, fără să mai fie nevoie de TikTok.