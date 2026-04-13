Primul semnal de la Kremlin după căderea lui Orban și o profeție sumbră. „Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui Rusiei pentru investiții străine și cooperare economică, la Moscova, pe 29 august 2025. FOTO: Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia

Șeful Fondului suveran al Rusiei, finanțistul Kirill Dmitriev, este prima persoană din anturajul lui Vladimir Putin care are o reacție după înfrângerea istorică a lui Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria.

Trimisul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țările străine crede că rezultatul alegerilor din Ungaria nu va face decât să accelereze declinul Uniunii Europene, potrivit presei de stat.

„Acest lucru nu va face decât să accelereze prăbușirea UE. Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”, a scris el pe X, comentând o declarație a activistului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, care a afirmat că Ungaria a „căzut” , după aflarea rezultatelor alegerilor din Ungaria.

După 16 ani la putere, liderul naționalist Viktor Orban a pierdut în favoarea nou-înființatului partid de centru-dreapta Tisza în urma alegerilor parlamentare de duminică, ceea ce reprezintă un eșec pentru aliații săi din Rusia și pentru administrația președintelui american Donald Trump, scrie Reuters.

Orban, în vârstă de 62 de ani, a fost indicat de conservatorii din întreaga Europă și din Statele Unite ca fiind creierul modelului „iliberal” de democrație, dar a pierdut popularitatea în Ungaria în rândul alegătorilor.

Înfrângerea zdrobitoare a premierului ungar i-a oferit lui Peter Magyar, de 45 de ani, din partidul Tisza, o majoritate confortabilă în parlamentul maghiar de 199 de locuri, deschizând calea pentru reforme semnificative ale unui sistem despre care criticii din Uniunea Europeană au spus că subminează normele democratice.

Cu aproape toate voturile numărate, Tisza urma să câștige 138 de locuri, mai mult decât majoritatea de două treimi de care Magyar ar avea nevoie pentru a anula reforma constituțională a lui Orban și pentru a combate corupția.

Rezultatele în alegerile de duminică au venit după ce la urne s-a înregistrat o prezența record.