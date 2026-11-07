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Actualitate

„Alegerile contează”. Ordinul dat de primarul celui mai mare oraș din Texas după victoria democraților

George Sîrbu
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La câteva zile după alegerile care i-au adus pe democrați la conducerea statului Texas, primarul orașului Houston, John Whitmire, a dat o dispoziție departamentului de poliție al orașului contrară legii statale susținute de republicani.