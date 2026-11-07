„Alegerile contează”. Ordinul dat de primarul celui mai mare oraș din Texas după victoria democraților

La câteva zile după alegerile care i-au adus pe democrați la conducerea statului Texas, primarul orașului Houston, John Whitmire, a dat o dispoziție departamentului de poliție al orașului contrară legii statale susținute de republicani .

El a dat ordin Poliției să-și reducă cooperarea cu ofițerii federali de imigrare (ICE).

Primarul John Whitmire a declarat că a luat această măsură după ce s-a consultat cu guvernatorul, viceguvernatorul și controlorul financiar nou-aleși ai statului, pentru a „reduce frica și anxietatea” în cel mai populat oraș din Texas și pentru că „alegerile contează”, scrie Reuters.

Nu este clar în ce măsură alegerile de marți, în urma cărora republicanii au pierdut controlul asupra Congresului, ar putea modifica campania de aplicare strictă a legilor privind imigrația lansată de președintele Donald Trump după preluarea celui de-al doilea mandat, în urmă cu aproape doi ani.

Poliția nu mai poate anunța automat ICE

Conform noii politici, ofițerii de poliție care efectuează controale rutiere de rutină asupra șoferilor sau rețin pe cineva din alte motive nu vor mai avea voie să alerteze oficialii Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) doar pe baza unui mandat civil de imigrare emis împotriva respectivei persoane.

Poliția va avea voie să notifice ICE numai dacă persoana respectivă este, de asemenea, arestată și acuzată de comiterea unei infracțiuni pasibile de închisoare, a spus primarul.

„Este ceea ce trebuie făcut la momentul potrivit”, a declarat Whitmire, un democrat care a votat împotriva legii din Texas care interzice așa-numitele politici ale „orașelor-sanctuar” în calitate de membru al Senatului statului în 2017, în cadrul unei conferințe de presă în care și-a anunțat ordinul executiv.

„Fac acest lucru pentru a începe un proces de vindecare”, a spus Whitmire, adăugând că speră ca ordinul său executiv să devină un model pentru alte orașe din Texas.

Alături de Whitmire la conferința de presă, șeful poliției din Houston, J. Noe Diaz, a declarat că susține această schimbare și că departamentul său a început deja să pună în aplicare noua politică.

Nu se teme de represaliile republicanilor

Whitmire a indicat că nu mai este îngrijorat de posibile represalii din partea establishmentului politic al guvernatorului republican Greg Abbott, aflat la sfârșitul mandatului, care marți a pierdut cursa pentru un al patrulea mandat în fața democratei Gina Hinojosa.

Abbott amenințase cu reținerea fondurilor de la stat în urmă cu câteva luni, când membrii Consiliului Municipal din Houston au încercat să adopte o ordonanță locală care să le acorde polițiștilor libertatea de a nu notifica ICE atunci când rețin o persoană care face obiectul unui mandat civil de imigrare.

Confruntați cu pierderea potențială a cel puțin 110 milioane de dolari din subvențiile pentru siguranța publică, oficialii orașului au dat înapoi, Whitmire susținând la momentul respectiv că orașul nu avea altă opțiune decât să se conformeze.

Însă vineri, el a declarat că alegerile de marți au schimbat ecuația politică. El a afirmat că ordinul pune în aplicare Proiectul de lege nr. 4 al Senatului, la care s-a opus în calitate de senator statal, în conformitate cu obiectivul declarat al susținătorilor acestuia de a lua măsuri severe împotriva infractorilor aflați ilegal în țară.

„Astăzi adoptăm o interpretare a legii, colaborând cu membrii nou-aleși ai conducerii statului, în vederea punerii în aplicare a acestei politici.Nu vrem ca oamenii să-și facă griji pentru angajații lor, pentru membrii familiilor lor, pentru elevii lor”, a declarat Whitmire presei.