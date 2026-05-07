Alegerile de azi din Marea Britanie vor zgudui guvernarea lui Starmer și vor reseta, cel mai probabil, sistemul tradițional bipartid din UK

Partidul populist Reform UK al lui Nigel Farage își va extinde controlul asupra consiliilor locale din Anglia și ar putea deveni principala forță de opoziție în Scoția și Țara Galilor, în vreme ce laburiștii lui Keir Starmer vor avea de suferit, arată sondajele citate de Reuters.

Milioane de alegători britanici votează joi în cadrul alegerilor locale și regionale ce vor lovi puternic, cel mai probabil, Partidul Laburist al prim-ministrului Keir Starmer, care se confruntă deja cu semne de întrebare privind capacitatea sa de a guverna.

Alegerile pentru aproape 5.000 de locuri în consiliile locale din Anglia și pentru parlamentele din Scoția și Țara Galilor ar putea marca începutul sfârșitului pentru sistemul tradițional bipartid din Marea Britanie, scrie Reuters.

Sondajele sugerează că alegătorii ar putea opta în multe cazuri pentru partidele populiste și naționaliste în detrimentul Partidului Laburist și al Partidului Conservator, care au dominat până acum scena politică.

Reform UK este pe val

Potrivit analizelor, partidul populist Reform UK, al susținătorului Brexitului Nigel Farage, își va extinde controlul asupra consiliilor locale din Anglia și ar putea deveni principala forță de opoziție în Scoția și Țara Galilor, față de Partidul Național Scoțian (SNP) și Plaid Cymru.

De la stânga, Verzii par că sunt și ei gata de a amenința bastioanele Partidului Laburist la Londra și în alte centre importante.

După alegerile locale din mai 2025, Partidul Laburist deținea 34% din totalul mandatelor din consiliile locale din Anglia, în scădere cu 2% față de 2024.

Partidul Conservator a înregistrat o scădere la 26%, cu 4% mai puțin decât în anul precedent, iar Partidul Liberal-Democrat a obținut 19%, în creștere cu 1%.

Numărul consilierilor din rândul altor partide a crescut de la 11% la 12%. Verzii au deținut 5% din locuri, o pondere similară cu cea din 2024. Partidul Reform a trecut de la zero la 5%, cu alegerea a 677 de consilieri.

Resetarea unui sistem

De obicei, alegerile locale sunt evenimente de mică miză, influențate mai puțin de politica națională și mai mult de preocupările cotidiene, precum gropile, colectarea gunoiului și serviciile oferite de consiliile locale.

Însă, potrivit analiștilor, acest ciclu electoral ar putea fi diferit, scrie Al Jazeera.

Majoritatea acestor alegeri, în special în Anglia, utilizează sistemul majoritar simplu într-un singur tur, în care candidatul cu cele mai multe voturi câștigă, chiar și fără a obține majoritatea.

Sistemul a favorizat în mod tradițional o competiție bipartidă, oferind câștigători clari și rezultate relativ stabile.

Având în vedere că sprijinul este acum împărțit între mai multe partide – inclusiv Partidul Laburist, Partidul Conservator, Reform UK, Partidul Verde și Liberal-Democrații – voturile sunt din ce în ce mai dispersate.

Reform și Partidul Verde

Deși partidul Reform a luat naștere pe fondul Brexitului, în prezent acesta se bucură de sprijinul multor alegători preocupați de o serie mai mare de subiecte, în special de imigrație.

Cel mai recent sondaj YouGov privind intențiile de vot, realizat pentru The Times și Sky News, sugerează că Reform UK este în prezent cel mai popular partid la nivel național.

Ascensiunea Reform reflectă, de asemenea, declinul conservatorilor și o realiniere mai amplă la dreapta politicii.

Verzii se conturează, de asemenea, ca un partid în creștere, în special în orașe și în rândul alegătorilor mai tineri, profitând de deziluzia față de Partidul Laburist, spun analiștii.

Capacitatea partidului de a atrage voturi în circumscripții cheie s-ar putea dovedi decisivă, divizând votul de stânga.

În februarie, Partidul Verde a provocat o înfrângere dureroasă Partidului Laburist într-unul dintre bastioanele sale, într-un scrutin urmărit cu atenție pentru un loc vacant în parlament.

Analiștii spune că artizanul creșterii verzilor este liderul Zack Polanski, care, printre altele, a condamnat în mod vocal războiul genocid al Israelului împotriva Gazei și și-a exprimat sprijinul pentru palestinieni.

Starmer, sub presiune

Perspectiva pierderii unui număr mare de locuri în consiliile locale din Anglia, sfârșitul dominației sale în legislativul local din Țara Galilor și un posibil loc trei în Parlamentul Holyrood din Scoția înseamnă că Starmer pare să fie din nou sub presiune să demisioneze sau cel puțin să stabilească un calendar pentru plecarea sa.

Ales cu o majoritate zdrobitoare în urmă cu mai puțin de doi ani, Starmer a promis să continue lupta, angajându-se să abordeze criza costului de trai din Marea Britanie, alimentată de conflictele din Ucraina și Iran.

Părând să semnaleze o altă posibilă resetare după alegeri, Starmer a promis un „guvern activ și intervenționist”.

Problemele lui Starmer au fost multiple. Premierul s-a confruntat săptămâni întregi cu cereri de demisie din cauza numirii lui Peter Mandelson în funcția de ambasador britanic în Statele Unite, în ciuda legăturilor cunoscute ale acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Înfrângerile din alegeri vor adânci cel mai probabil nemulțumirea din partid. Dar drumul spre înlocuirea lui nu este ușor, scrie Reuters.

Doi favoriți pentru a-i succeda – primarul din Greater Manchester, Andy Burnham, și fosta viceprim-ministră Angela Rayner – nu se află încă în poziția de a-și lansa candidatura la conducere, iar alți potențiali rivali par să nu fie dispuși să i se opună, deocamdată.