Alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025: Cheltuielile totale vor depăși 67,6 milioane de lei. Cum se împart banii din Fondul de rezervă

Cheltuielile totale necesare pregătirii și organizării în bune condiții a alegerilor locale parțiale, din 7 decembrie, pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru alte 12 primării, vor depăși 67,6 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărâre, inițiat de Autoritatea Electorală permanentă (AEP) și aflat vineri pe agenda Guvernului.

„Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025 se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorităţii Electorale Permanente, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, al Serviciului de Telecomunicații Speciale precum şi al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025”, se arată în proiectul de HG.

Cei mai mulți bani vor fi alocați către MAI (45 milioane de lei) și Autoritatea Electorală Permanentă (16,9 milioane de lei).

Pe ce se vor da banii

Principale de cheltuieli necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025 sunt următoarele:

a) cheltueli privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor și oficiilor electorale;

b) indemnizaţiile membrilor birourilor și oficiilor electorale, ale personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor, ale informaticienilor, ale operatorilor de calculator, precum şi ale personalului Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri specifice domeniilor ordinii şi siguranţei publice pentru asigurarea securităţii operaţiunilor şi activităţilor derulate pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului electoral, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene;

c) cheltuieli privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, a copiilor de pe listele electorale complementare, a formularelor listelor electorale suplimentare şi ale extraselor din listele electorale;

d) cheltuieli privind întocmirea şi imprimarea tipizatelor şi a celorlalte formulare utilizate în activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare;

e) cheltuieli pentru punerea în aplicare de către personalul Ministerului Afacerilor Interne a planurilor de măsuri specifice domeniilor ordinii şi siguranţei publice pentru asigurarea securităţii operaţiunilor şi activităţilor derulate pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului electoral, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene;

f) cheltuieli pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;

g) cheltuieli pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;

h) cheltuieli privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;

i) cheltuieli privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;

j) cheltuieli pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;

k) cheltuieli pentru funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;

l) cheltuieli pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare privind centralizarea rezultatelor alegerilor locale parțiale;

m) cheltuieli pentru urnele de vot, urnele speciale, cabinele de vot, marcajele şi tăbliţele indicatoare, precum şi orice alte elemente privind accesibilitatea secţiilor de votare;

n) cheltuieli pentru imprimarea buletinelor de vot;

o) cheltuieli pentru confecţionarea ştampilelor electorale și a timbrelor autocolante;

p) cheltuieli pentru confecţionarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;

q) cheltuieli de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, a documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, cheltuielile de transport aferente predării materialelor şi documentelor rezultate din procesul electoral;

r) cheltuieli de informare a alegătorilor;

s) cheltuieli pentru realizarea de publicaţii, ghiduri, broşuri şi/sau pliante specifice în materie electorală;

t) cheltuieli privind instruirea primarilor, a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a mandatarilor financiari, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, a personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;

u) cheltuieli pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru amplasarea panourilor electorale;

v) cheltuieli pentru dotarea grupurilor sanitare ale sediilor secţiilor de votare din ţară cu materiale destinate igienei personale;

w) cheltuieli privind organizarea și implementarea proiectului pilot în vederea exercitării independente a dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilități de vedere;

x) cheltuieli privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral.

Cu cât vor fi plătiți membrii comisiilor electorale

Guvernul a aprobat joi prin ordonanță de urgență unele măsuri și cheltuieli pentru organizarea alegerilor pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din alte 12 localități, care vor avea loc duminică, 7 decembrie.

Indemnizațiile pentru personalul din birourile și oficiile electorale și pentru cel care asigură suportul tehnic va fi cuprins între 128 lei/zi și 225 de lei pe zi.

Candidaturile pentru funcția de primar general al Capitalei și pentru cea de președinte al Consiliului Județean Buzău vor putea fi depuse în perioada 12-17 noiembrie, potrivit calendarului electoral.