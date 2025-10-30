Alegerile pentru primăria Capitalei: Cu cât vor fi plătiți membrii comisiilor electorale la scrutinul din 7 decembrie / Proiect pilot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere

Guvernul vrea să aprobe joi prin ordonanță de urgență unele măsuri și cheltuieli pentru organizarea alegerilor pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din alte 12 localități, care vor avea loc duminică, 7 decembrie. Indemnizațiile pentru personalul din birourile și oficiile electorale și pentru cel care asigură suportul tehnic va fi cuprins între 128 lei/zi și 225 de lei pe zi.

Proiectul de ordonanță de urgență propune următoarele indemnizații:

a) 225 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale judeţene, ai oficiilor electorale şi ai birourilor electorale de circumscripţie, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai acestor birouri electorale;

b) 128 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni;

c) 150 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene, al oficiilor electorale şi al birourilor electorale de circumscripţie, precum şi pentru statisticienii acestora;

d) 248 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator;

e) 180 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, alţii decât cei prevăzuţi la lit. d).

Actul prevede că se va acorda o indemnizație de protocol de 35 de lei de persoană pentru fiecare zi de activitate pentru membrii birourilor și oficiilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, statisticienii, informaticienii, precum și pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne implicat în desfășurarea procesului electoral.

De asemenea, personalul MAI inclus în planurile de măsuri specifice domeniilor ordinii și siguranței publice pentru asigurarea securității operațiunilor și activităților derulate pentru buna organizare și desfășurare a procesului electoral, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Poliției Române, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene, va beneficia de o indemnizație pe zi de activitate de 188 de lei.

Proiect pilot în cel puțin 6 secții de votare din București

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) poate organiza și implementa un proiect pilot în cel puțin 6 secții de votare din municipiul București în vederea exercitării independente a dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilități de vedere, respectiv a creșterii accesului la procesul electoral a acestei categorii de alegători.

Cheltuielile pentru organizarea și implementarea proiectului pilot sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, în limita sumelor aprobate prin hotărârea Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

Guvernul va stabili ulterior prin hotărâre suma totală a cheltuielilor necesare pregătirii și organizării alegerilor din 7 decembrie 2025.

Guvernul a aprobat joi ca alegerile pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din alte 12 localități să aibă loc în ziua de duminică, 7 decembrie 2025. Candidaturile pentru funcția de primar general al Capitalei și pentru cea de președinte al Consiliului Județean Buzău vor putea fi depuse în perioada 12-17 noiembrie, potrivit calendarului electoral.