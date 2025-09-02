Aleksandar Vucic s-a întâlnit cu Vladimir Putin în China. „Cooperarea la cel mai înalt nivel cu Rusia este foarte importantă pentru Serbia”

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat, marți, că Belgradul speră la o îmbunătățire a cooperării cu Rusia și nu are în plan să se alăture sancțiunilor occidentale care vizează Moscova, transmite Reuters.

Vucic și omologul său rus, Vladimir Putin, au participat la un summit regional de securitate la Beijing, prin intermediul căruia China speră să contracareze influența occidentală în afacerile globale.

„Cooperarea la cel mai înalt nivel cu Rusia este foarte importantă pentru Serbia, în special în domeniile energiei și aprovizionării cu gaze rusești”, a declarat liderul sârb, la începutul televizat al întrevederii sale cu președintele rus.

Serbia vrea să adere la Uniunea Europeană, însă Rusia, tradiționalul său aliat slav și creștin ortodox, rămâne principalul său furnizor de gaze. În țara balcanică există, de asemenea, sentimente pro-ruse puternice.

„Achizițiile de gaze sunt foarte importante pentru noi”

Gazprom și Gazpromneft din Rusia dețin compania petrolieră NIS din Serbia, care operează singura rafinărie de petrol din Serbia.

„Achizițiile de gaze sunt foarte importante pentru noi”, i-a spus Vucic lui Putin. „Sunt sigur că putem spori și consolida cooperarea bilaterală”, a adăugat liderul sârb.

Serbia a condamnat în mod repetat invazia Rusiei în Ucraina, iar președintele Vucic s-a întâlnit de cel puțin patru ori cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Totuși, Belgradul a refuzat până acum să se alăture sancțiunilor occidentale care vizează Moscova, iar Vucic a declarat că Serbia va rămâne neutră.

„De la începutul crizei ucrainene, Serbia s-a aflat într-o situație foarte dificilă și sub o mare presiune, dar (…) ne vom păstra neutralitatea”, a spus el.

Relațiile dintre Belgrad și Moscova s-au deteriorat în ultimele luni, în condițiile în care serviciul de informații externe al Rusiei (SVR) a acuzat de două ori Serbia că vinde muniție de artilerie Ucrainei prin intermediari din Europa de Est.

„Producătorii din Serbia sunt conștienți de consumatorii reali ai produselor lor și (…) că rachetele și obuzele lor vor ucide soldați ruși și locuitori ai așezărilor rusești”, a declarat SVR într-un comunicat din 23 iunie.

Cu toate acestea, de atunci, Moscova l-a susținut deschis pe președintele Aleksandar Vucic, care se confruntă cu un val de proteste izbucnit în urmă cu 10 luni. Mii de persoane au participat la o nouă manifestație, luni seară, la Belgrad, cerând alegeri anticipate.