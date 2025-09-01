Imagini impresionante din Serbia. Mii de oameni au cerut alegeri anticipate pe străzile Belgradului

Mii de persoane au participat luni la un marș în capitala Serbiei, în cea mai recentă dintr-o serie de demonstrații prin care denunță corupția și care a sporit presiunea asupra președintelui Aleksandar Vucic, relatează AFP.

Manifestația s-a desfășurat pașnic, în tăcere, spre deosebire de cele de la mijlocul lunii august, când protestele au degenerat în violențe din cauza a ceea ce demonstrații au descris drept tactici dure ale poliției și ale celor loiali guvernului.

Protest la Belgrad, luni, 1 septembrie 2025. Credit: Darko Vojinovic / AP / Profimedia

Serbia s-a confruntat constant cu proteste după tragedia care a avut loc în noiembrie gara Novi Sad, unde acoperișul gării s-a prăbușit, iar 16 persoane au murit. Evenimentul a devenit rapid un simbol al corupției înrădăcinate în țara balcanică, scrie AFP.

Deși valul de proteste a dus la demisia premierului și la prăbușirea guvernului său, Vucic a rămas în funcție, la conducerea unei administrații remaniate. Până în prezent, președintele țării a respins solicitarea protestatarilor de a fi organizate alegeri anticipate și susține că demonstrațiile fac parte dintr-un complot străin.

„Zece luni reprezintă o perioadă enormă de timp și nimic nu s-a schimbat. Nici măcar un lucru. Nicio persoană nu a fost trasă la răspundere” pentru prăbușirea gării, a declarat pentru AFP Lazar, în vârstă de 18 ani, elevul unui liceu din Belgrad.

La protestul la care a luat parte nu au fost scandate sloganuri, manifestația fiind marcată de o tăcere simbolică în memoria victimelor.

„Ne amintim de tragedie, cerem responsabilitate, luptăm pentru o țară mai bună. Nu ne uităm în altă parte. Împreună până la sfârșit”, au scris studenții pe Instagram.

Protestatarii au organizat marșuri comemorative și în orașele Kragujevac și Novi Sad.

Poliția estimează că, de la începutul valului de proteste, la nivel național s-au desfășurat aproximativ 23.000 de adunări de diferite dimensiuni. La cea mai mare dintre manifestații au participat sute de mii de oameni.

Partidul de guvernământ al lui Vucic, aflat la putere din 2012, a început să organizeze, ca răspuns, propriile mitinguri în țară.

Poliția a declarat că peste 100.000 de persoane au participat la manifestațiile de duminică. AFP nu a putut verifica numărul.