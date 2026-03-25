Aleksandar Vucic: Toate războaiele de azi au pornit odată cu atacarea Serbiei. „Anularea principiilor nu a început ieri, ci pe 24 martie 1999”

Toate războaiele care au loc acum în lume, toate violențele și anularea principiilor și a legilor nu au început ieri, ci pe 24 martie 1999, odată cu atacarea Serbiei, ceea ce a marcat încetarea dreptului și ordinii internaționale, a justiției și a adevărului, a declarat marți seară, la Vranje (sudul țării), președintele sârb Aleksandar Vucic, transmite miercuri Tanjug, conform Agerpres.

Vucic a participat marți seară la un eveniment comemorativ în onoarea victimelor acțiunilor din urmă cu 27 de ani ale NATO contra fostei Republici Federale a Iugoslaviei, din care Serbia făcea parte la acea vreme.

„Astăzi putem spune că vedem lucrurile mult mai clar acum și că nu mai există niciun dubiu și că totul este limpede ca cristalul. Toate războaiele care au loc în lume, toată violența de astăzi și anularea principiilor nu au început ieri – ele au început pe 24 martie 1999. Și dacă cineva se întreabă astăzi de ce este încălcat dreptul internațional, singurul răspuns corect și adevărat este: din cauza permisiunii care a fost emisă pentru asta pe 24 martie 1999”, a spus șeful statului sârb.

Aleksandar Vucic a continuat: „De ce este impusă ordinea prin forță și bombe? De ce sunt ucise oficialități și civili, de ce sunt distruse infrastructuri și orașe întregi, de ce este executat public orice tip de umanitate și empatie? Există un singur răspuns: din cauza lui 24 martie 1999”.

Potrivit președintelui sârb, 24 martie 1999 este nu doar ziua în care a început bombardarea unei țări libere și suverane, dar și o zi care a marcat sfârșitul ordinii internaționale, al justiției, al adevărului și al compasiunii.

Bombardamentele din primăvara anului 1999 asupra fostei Republicii Federale a Iugoslaviei au fost efectuate de 19 state membre ale NATO. Atacurile țărilor aliate au durat aproximativ 11 săptămâni și au cauzat moartea a 1.002 soldați ai armatei iugoslave și a circa 2.500 de civili. Alte aproximativ 10.000 de persoane au fost rănite.