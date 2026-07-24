Alertă aeriană în Brăila, în urmă cu puțin timp, din cauza unor drone. Mesaj RO-Alert primit de locuitori

Locuitorii din estul județului Brăila au primit mesajul de avertizare RO-Alert la ora 10.30, potrivit presei locale.

Avertizarea a venit după ce în timpul nopții un roi de drone s-a apropiat de graniţa fluvială a României, în timpul unui atac rusesc, a anunțat MApN.

Locuitorii din estul județului Brăila, inclusiv din municipiu, au fost avertizați cu mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, conform Obiectiv și deBrăila.ro.

Avertizarea este valabilă aproximativ o oră și jumătate de la ora transmiterii.

Locuitorii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească.

MApN nu a făcut precizări până la această oră privind alerta aeriană.