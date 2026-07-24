Președintele Nicușor Dan, așteptat să facă declarații în scurt timp

Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă declarații în scurt timp. Șeful statului participă la evenimentul „Romania India Business Forum”, unde va susține un scurt discurs.

La finalul evenimentului șeful statului este așteptat să facă declarații și despre criza politică.

După două luni si jumătate de la demiterea guvernului Ilie Bolojan, partidele fostei coaliții nu au ajuns la o înțelegere pentru formarea noului Cabinet.

Cu propunerile lui Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan ca premieri, Nicușor Dan a declarat că va da mandatul doar celui care poate face dovada că are majoritatea în parlament, necesară pentru învestirea guvernului. Nici PSD, nici PNL-USR-UDMR nu au reușit până acum.