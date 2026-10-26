Alertă ANM: Cod galben de ploi și vânt în mai multe județe, ninsori la munte. În București, vremea se răcește brusc

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o alertă Cod galben de ploi însemnate pentru cinci județe din Dobrogea și Muntenia, alături de o avertizare de vânt puternic valabilă în alte patru județe.

Vremea se schimbă radical în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu, începând de marți dimineață, de la ora 10:00, când intră în vigoare codul galben de ploi valabil până miercuri la prânz.

În aceste zone, meteorologii anunță că în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat pot ajunge chiar la 40 de litri pe metru pătrat.

Cod galben de ploi însemnate în perioada 27 octombrie, ora 10 – 28 octombrie, ora 12. Sursă foto: ANM

Tot de marți, de la ora 16:00, intensificările vântului vor afecta estul și sud-estul țării. Județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași se vor afla sub alertă până miercuri dimineață la ora 10:00, perioadă în care rafalele vor atinge viteze de 50-70 de kilometri pe oră.

Cod galben de vânt în perioada 27 octombrie, ora 16 – 28 octombrie, ora 10. Sursă foto: ANM

Ninge la munte

La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile trec treptat sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit ANM.

Se va depune un strat de zăpadă de 5-8 centimetri în general, iar în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali acesta va atinge 10-15 centimetri. Pe crestele montane înalte, rafalele de vânt vor depăși 60-70 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea.

Cum va fi vremea în Capitală

În intervalul 26 octombrie, ora 10 – 28 octombrie, ora 12, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ.

De luni şi până marţi dimineaţă, cerul va fi temporar noros, iar spre seară şi noaptea, trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar cea minimă de 8-9 grade.



Începând de marţi dimineaţă şi până miercuri la prânz, cerul Capitalei va fi noros, temporar va ploua, iar pe parcursul întregului interval se pot acumula cantităţi de apă în general de 15-20 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă, mai scăzută faţă de ziua precedentă, va fi de 11-12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 8 grade.