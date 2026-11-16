Alertă cod galben de vreme severă. ANM anunță trei zile cu ploi, vânt puternic, ninsori și strat de zăpadă la munte

Meteorologii au emis luni două alerte cod galben de intensificări ale vântului, în vigoare până pe 18 noiembrie, la ora 10.00. Vremea va fi capricioasă până miercuri, cu ploi moderate și vânt în mare parte din țară, în timp ce la munte vor predomina ninsorilor, potrivit ANM.

Prima alertă cod galben de vânt vizează județul Caraș-Severin, până astăzi la ora 20.00. Local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h.

De mâine, de la ora 06.00, intră în vigoare un alt cod galben de vânt puternic, ce vizează zona de munte din mai multe județe. Vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini mari de 90…120 km/h.

Codul galben de vânt valabil în 17 noiembrie, ora 06 – 18 noiembrie, ora 10

Ploi și vânt puternic până miercuri

În același timp, ANM a emis o informare meteo de intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m, valabilă de astăzi de la ora 10.00 până miercuri, la ora 20.00.

Potrivit ANM, vântul va avea intensificări, luni (16 noiembrie) local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte, iar marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h.

Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă vor fi în general de 20…50 l/mp.

Luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini mai mari de 1700 m în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 cm.

Cum e vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că luni cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua în prima parte a zilei și din nou noaptea (cantități de apă de 2…5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 5…6 grade.

Marți, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 5…8 grade.

Miercuri, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab (cantități de apă de 1…4 l/mp), iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade.