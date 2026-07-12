Alertă de furtuni pe litoral. ANM anunță cum va fi vremea la mare

Județul Constanța intră de duminică seară, de la ora 18, sub un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Mihai Timu, de la Administrația Națională de Meteorologie, a vorbit la Digi24 despre condițiile meteo la care trebuie să se aștepte turiștii care merg pe litoral în perioada următoare.

„Următoarele 3 zile, luni, marți și miercuri, în fiecare după-amiază, prima parte a zilei este ok, dar în a doua parte a zilei trebuie să aștepte din nou la aceste perioade cu manifestări de instabilitate, ceea ce le va strica un pic orele de plajă”, a declarat meteorologul.

El a precizat că apa mării are o temperatură cuprinsă între 22 și 24 de grade.

„Ar mai fi loc să se încălzească. În alți ani, într-adevăr, am avut, poate, temperaturi mai ridicate în apă”, a conchis Mihai Timu.

Zonele vizate de codul galben

Atenționarea meteorologică de pe litoral intră în vigoare duminică, de la ora 18, și se va încheia luni, la ora 22.

Până mâine dimineață, la 10, codul galben vizează Dobrogea, cea mai mare parte Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei, sud-estul Olteniei și sud-estul Transilvaniei.

Instabilitatea atmosferică, a spus ANM, „prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm)”.

„În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, mai scrie în atenționare.

Apoi, până în seara zilei de luni, codul galben vizează Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, precum și estul, și sud-estul Transilvaniei.

„Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi luni (13 iulie) izolat și în restul teritoriului, marți și miercuri cu precădere în jumătatea estică, apoi în majoritatea zonelor”, a precizat ANM.

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