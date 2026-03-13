Alertă de la ANM pentru acest weekend. Vremea se schimbă simțitor și la București

Meteorologii au emis o informare meteo de intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, până duminică dimineață. În Capitală, temperaturile vor scădea treptat, cu minime ce vor scădea până la -1 grad.

Informarea meteo emisă de ANM este valabilă în intervalul 13 martie, ora 10:00 – 15 martie, ora 20:00.

Astfel, în sudul Banatului, nordul Moldovei, pe arii restrânse în Transilvania, iar duminică (15 martie) și în nord-estul Munteniei, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 40…45 km/h. Pe crestele Carpaților Meridionali, precum și în Munții Banatului rafalele vor fi de 60…80 km/h.

În același timp, este cod galben de vânt în județul Caraș-Severin, până duminică, la ora 14:00. Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 65…70 km/h.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că vineri vremea va fi frumoasă, iar valorile de temperatură diurne se vor situa peste cele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult senin, exceptând sfârșitul intervalului, când se va putea forma nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimă va fi de – 1…2 grade.

Sâmbătă, valorile termice vor scădea ușor. Cerul va fi variabil și îndeosebi în a doua parte a nopții se va forma nebulozitatea joasă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de 0…2 grade.

Duminică, valorile termice vor continua să scadă și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade.