„Alertă de spionaj” în Parlamentul britanic. MI5 avertizează ce încearcă agenții Chinei să facă

Directorul general al MI5, Ken McCallum, în timpul discursului săi anual, la Thames House, sediul Serviciului de Securitate al Regatului Unit din Londra, pe 16 octombrie 2025. FOTO: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Serviciul de securitate britanic MI5 i-a avertizat marți pe parlamentarii de la Londra cu privire la încercările agenților chinezi de a colecta informații și de a influența activitatea legislativului, potrivit unui e-mail trimis parlamentarilor și consultat de Reuters, agenția de presă notând că aceasta cea mai recentă amenințare de spionaj la adresa parlamentului național.

Avertismentul a venit după ce procurorii au renunțat la procesul împotriva a doi britanici acuzați că au spionat membri ai parlamentului pentru China în septembrie, deoarece, potrivit anchetatorilor, guvernul britanic nu a furnizat suficiente dovezi pentru a demonstra că Beijingul reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Lindsay Hoyle, președintele Camerei Comunelor, și omologul său din Camera Lorzilor au distribuit o nouă „alertă de spionaj” emisă de serviciile de securitate pentru a-i avertiza cu privire la amenințarea reprezentată de spionii chinezi.

Hoyle a declarat că Ministerul Securității Statului din China „contactează în mod activ persoane din comunitatea noastră” și că dorește „să colecteze informații și să pună bazele unor relații pe termen lung, folosind site-uri de networking profesional, agenți de recrutare și consultanți care acționează în numele său”.

El a avertizat că două persoane erau cunoscute pentru faptul că contactau persoane pe LinkedIn pentru a „desfășura activități de informare pe scară largă în numele” guvernului chinez.

Ambasada Chinei la Londra nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere.

Avertismentul a venit după ce MI5 a afirmat în octombrie că spionii chinezi creau anunțuri false de locuri de muncă pentru a încerca să atragă profesioniști britanici să le furnizeze informații.

MI5 susține că mii de anunțuri suspecte de locuri de muncă au fost postate pe platforme online de recrutare.

Ken McCallum, directorul general al MI5, a declarat, de asemenea, într-un discurs, că spionii chinezi reprezintă o amenințare zilnică la adresa securității naționale.

În ianuarie 2022, MI5 a trimis o alertă cu privire la avocata Christine Lee, susținând că aceasta era „implicată în activități de interferență politică” în Regatul Unit în numele Partidului Comunist Chinez, aflat la putere la Beijing.

Lee a dat ulterior în judecată MI5 în încercarea de a-și reabilita numele, dar a pierdut procesul.