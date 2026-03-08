Alertă de ultimă oră de la ANM: Rafale de 80 km/h și schimbări bruște de temperatură

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben și o informare meteo valabile de duminică seară până marți. Vântul va atinge 80 km/h la munte și în sud-vest, în timp ce temperaturile vor ajunge la 14 grade în Capitală.

În intervalul 8-10 martie, vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi în Moldova, anunță ANM.

Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 60…80 km/h.

Cod galben de vânt într-un județ

Meteorologii au emis și o atenţionare cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de duminică, de la ora 22.00, până marţi, la aceeaşi oră.

În intervalul menţionat, local în judeţul Caraş-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h şi izolat de 70 km/h.

Cum va fi vremea în Capitală

Până luni dimineaţă, în București valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Temperatura maximă va fi de 12…13 grade, iar cea minimă de -2…1 grad.

Pe parcursul zilei de luni, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de -1…1 grad.

Pentru ziua de marți ANM anunță că temperatura maximă se va situa în jurul a 14 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.