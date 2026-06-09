Alertă de vijelii și grindină în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting de ploi torențiale și descărcări electrice în București, valabilă marți după-amiază.

Avertizarea cod galben este în vigoare în Capitală de la ora 14:55 și până la ora 16:00. Conform ANM, în acest interval se vor acumula averse torențiale care vor aduna 15…20 litri/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (sub 1 cm).

ANM a mai emis avertizări nowcasting cod portocaliu de ploi torențiale și descărcări electrice, valabile în zone din șase județe.

Avertizările sunt valabile până la ora 15:30, în județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Constanța, Tulcea și Buzău.